Сегодня в Горняке: 16.04.2021: К сведению депутатов, глав поселений, руководителей учреждений, организаций, предприятий и населения района

К сведению депутатов, глав поселений, руководителей учреждений, организаций, предприятий и населения районаот 15 апреля 2021 года

23 апреля 2021 года в 10 часов состоится очередная сессия Локтевского районного Совета депутатов Алтайского края седьмого созыва. Место проведения: г. Горняк, ул. Миронова, 97а (зал заседаний Администрации Локтевского района).

Повестка сессии:

1. Об отчете главы района о результатах деятельности Администрации района по социально-экономическому развитию муниципального образования Локтевский район в 2020 году. 2. О деятельности Локтевского районного Совета депутатов в 2020 году. 3. Об исполнении районного бюджета за 2020 год. 4. О рассмотрении протеста прокурора Локтевского района на Решение Локтевского районного Совета депутатов № 30 от 27.05.2016 «Об утверждении Положения о предоставлении лицам, замещающим муниципальные должности, сведений о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера». 5. О внесении изменений в Решение Локтевского районного Совета депутатов № 30 от 27.05.2016 «Об утверждении Положения о предоставлении лицам, замещающим муниципальные должности, сведений о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера».

В целях реализации Указа Президента Российской Федерации от 02.04.2020 № 239 «О мерах по обеспечению санитарно-эпидемиологического благополучия населения на территории Российской Федерации в связи с распространением новой коронавирусной инфекции (COVID-19)», Указа Губернатора Алтайского края от 31.03.2020 № 44 «Об отдельных мерах по предупреждению завоза и распространения новой коронавирусной инфекции COVID-19», Указа Губернатора Алтайского края от 06.04.2020 № 50 «О внесении изменений в указ Губернатора Алтайского края от 31.03.2020 № 44», в соответствии с Регламентом районного Совета депутатов проведение сессии планируется БЕЗ УЧАСТИЯ жителей района, руководителей и представителей организаций и предприятий (юридических лиц), общественных объединений, государственных органов и органов местного самоуправления, осуществляющих свою деятельность на территории района.

Депутатам Локтевского районного Совета депутатов в возрасте старше 65 лет, а также депутатам, имеющим хронические заболевания, рекомендуется соблюдать режим самоизоляции и воздержаться от участия в очередной сессии Локтевского районного Совета депутатов, назначенной на 23.04.2021 года.

Депутатам Локтевского районного Совета депутатов, докладчикам, содокладчикам, организаторам сессии присутствующим в зале заседаний неукоснительно соблюдать рекомендации Роспотребнадзора по обеспечению основных правил профилактики распространения коронавирусной инфекции. Всем участникам сессии:

— защищать органы дыхания с помощью медицинских масок;

— в зале заседаний соблюдать дистанцию не менее 1,5-2 метров;

— обрабатывать руки антисептическим средством при входе в зал заседаний и выходе из него.

Официальный сайт Локтевского района