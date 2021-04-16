Сегодня в Горняке: 16.04.2021: Форум «Алтай. Территория развития — 2021» пройдет на Алтае

Форум «Алтай. Территория развития — 2021» пройдет на Алтаеот 15 апреля 2021 года

Регистрация на молодежный образовательный форум «Алтай. Территория развития — 2021» и на Всероссийский конкурс молодежных проектов в рамках фо рума открыта в АИС «Молодежь России»

https://grants.myrosmol.ru/events/ldll74e8-3dfe-413c-ae58-e83dledcad64. В 2021 году форум состоится с 30 мая по 5 июня. Используя опыт 2020 года, форум совместит два образовательных формата: онлайн и офлайн, и примет участников на новой площадке — озере Ая. Регистрация участников форума продлится до 30 апреля.

Форум «Алтай. Территория развития» соберет более 1500 человек на образовательной программе. С учетом санитарно-эпидемиологических требований очно в форуме примут участие 500 человек, а в онлайн-формате к форуму присоединятся еще не менее 1000 участников: лидеры муниципальных образований и молодежных движений, менеджеры молодежных проектов, представители проектных и исследовательских групп, профессиональных сообществ и некоммерческих организаций.

Возраст молодежи согласно федеральному закону о молодежной политике увеличен.

Принять участие в форуме смогут активные молодые люди от 18 до 35 лет.

Участников ждут 10 образовательных площадок, объединенных в два направления: «АТР-социальный: Лидер-Команда-Общество» и «АТР-управленческий: Наука-Бизнес-Государство»:

• «Добро, бро» — развитие инфраструктуры добровольчества и некоммерческих организаций;

• «СтудАктив» — развитие студенческого самоуправления: национальная лига студенческих клубов;

• «МедиаДвиж» — развитие медиа и информационного пространства;

• «СО-общество» — развитие некоммерческого сектора и лидеров общественных палат;

• «Дружба народов» — гармонизация межнациональных отношений;

• «Время науки» — развитие науки и технологий;

• «Мой бизнес» — развитие молодежного предпринимательства;

• «Агропрорыв» — развитие сельского хозяйства;

• «Муниципальный локомотив» — развитие местного самоуправления;

• «Я — профи» — развитие кадрового потенциала предприятий реального сектора экономики.

Место проведения форума на озере Ая станет автономной площадкой с современной инфраструктурой, включающей образовательные площадки, коворкинг-зоны, площадки для йоги, спорта, арт-творчества, игротеки, АТР-объекты, лофт-площадки, сцену для культурно-творческих мероприятий, зоны питания и проживания — и все это на одной территории.

Сквозными темами форума станут: развитие проектной культуры, креативная индустрия, творчество, экологичность общественных и управленческих решений, цели устойчивого развития России и ООН, культура безопасности, Год науки и технологий.

Следите за новостями форума на обновленном сайте (http://atrsib.ru/) и в соцсетях (https ://vk. com/forumatr).

Также в АИС «Молодежь России» стартовал прием заявок на Всероссийский конкурс молодежных проектов в рамках форума. Окончание приема заявок на конкурс — 24 мая года в 17.00 (по мск).

В конкурсе могут принимать участие граждане Российской Федерации в возрасте от 14 до 30 лет включительно, являющиеся официальными (подтвержденными) участниками форума. Максимальный размер гранта: 1,5 млн рублей. Физическое лицо вправе представить не более одной заявки, содержащей один проект в одной из 9 номинаций:

• Студенческие инициативы;

• Добровольчество;

• Развитие социальных лифтов;

• Инициативы творческой молодежи;

• Патриотическое воспитание;

• Спорт, ЗОЖ, туризм;

• Профилактика негативных проявлений в молодежной среде и межнацио-

нальное взаимодействие;

• Укрепление семейных ценностей;

• Молодежные медиа.

По вопросам участия в форуме и иным организационным вопросам по форуму обращаться по телефонам: 8-962-818-33-00; 8-962-818-17-17; 8(3852)55-94-87.

Электронная почта: info@atrsib.ru.

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