Сегодня в Горняке: 16.02.2021: Полиция информирует: Профилактическое мероприятие «Должник» с 15.02.2021 по 19.02.2021! • 16.02.2021 • ГОРНЯК22

ГОРНЯК22

Горняк

Сегодня в Горняке: 16.02.2021: Полиция информирует: Профилактическое мероприятие «Должник» с 15.02.2021 по 19.02.2021!

Фев 16, 2021
Горняк22

Профилактическое мероприятие «Должник» с 15.02.2021 по 19.02.2021!

           

Призываем всех участников дорожного движения уплатить имеющиеся не уплаченные штрафы. Информацию о неуплаченных штрафах Вы можете получить на сайте Госавтоинспекции (www.gibdd.ru).  

             

И напоминаем, что в соответствии со ст. 32.2 КоАП РФ административный штраф должен быть уплачен лицом, привлеченным к административной ответственности, не позднее 60 дней со дня вступления постановления в законную силу, а так же в соответствии с ч. 1.3 ст. 32.2 КоАП РФ не позднее 20 дней со дня вынесения постановления, штраф может быть уплачен в размере половины суммы наложенного штрафа.

 

В силу ст. 20.25 КоАП РФ неуплата административного штрафа в срок, влечет наложение административного штрафа в двукратном размере суммы неуплаченного административного штрафа, но не менее 1000 рублей, либо административный арест на срок до 15 суток, либо обязательные работы на срок до 50 часов.

Официальный сайт Локтевского района

Похожая запись

Горняк

К Новым Рубежам: Сотрудниками Госавтоинспекции проведено мероприятие по профилактике нарушений ПДД водителями пассажироперевозящего транспорта

Фев 16, 2021
Горняк

Сегодня в Горняке: 13.02.2021: Оценка доступности и удовлетворенности деятельностью в сфере финансовых услуг, осуществляемой на территории Алтайского края

Фев 13, 2021
Горняк

Сегодня в Горняке: 13.02.2021: Диспетчерская служба для инвалидов по слуху

Фев 13, 2021

Статьи по теме

Горняк

Сегодня в Горняке: 16.02.2021: Полиция информирует: Профилактическое мероприятие «Должник» с 15.02.2021 по 19.02.2021!

Фев 16, 2021
Алтайский край

Ключевский район: 15 февраля отмечается день вывода войск из Афганистана

Фев 16, 2021
Алтайский край

Ключевский район: Заработал официальный сайтII этапа Кубка мира по гребле на байдарках и каноэ

Фев 16, 2021
Алтайский край

Ключевский район: Новые возможности для молодёжи: на Алтае стартовал прием заявок для участия в проекте «Региональный ПолитСтартап»

Фев 16, 2021

ГОРНЯК22

Сайт работает на WordPress | Тема: Newsup, автор Themeansar