Сегодня в Горняке: 15.10.2021: Токсикомания по-новому

Токсикомания по-новомуот 14 октября 2021 года

У подростков появилось новое опасное развлечение: сниффинг. Что это такое, чем опасен сниффинг и как понять, что ребенок «подсел» на него?

Сниффинг (от английского sniff — «вдыхать») — это новое название давно и печально известной токсикомании. Только в качестве дурмана теперь используется не краска, клей и бензин, а газ из зажигалок и походных баллончиков.

Сниффинг из-за своей доступности особенно популярен в подростковой среде, среди 12-15 летних детей.

Вдыхание смеси из пропана, бутана и изобутана в больших дозах оказывает токсическое воздействие на клетки головного мозга. Это приводит к галлюциногенному эффекту (дети рассказывают, что видят «мультяшки»).

Регулярное вдыхание паров газа приводит к быстрой гибели клеток головного мозга: у подростков он находится в стадии становления и достаточно лабилен. В результате умственное развитие ребенка останавливается, и этот процесс, увы, необратим: даже если ребенок одумается, «разбудить» мозг уже будет невозможно.

Сниффинг — это, по сути, отравление организма, поэтому в некоторых случаях (например, у подростков с бронхиальной астмой и другими патологиями) из-за удушья, отека мозга, сбоев в работе сердца вдыхание сжиженного газа может привести к летальному исходу. В России уже было зафиксированы смертельные случаи от сниффинга среди подростков. Возраст погибших — от 10 до 17 лет.

Определить, что ребенок нюхает газ, по внешним признакам довольно сложно: после употребления запах газа легко выветривается, а его действие быстро проходит (большинство начинающих делают это в отсутствие родителей).

К косвенным признакам сниффинга относятся:

цвет лица — у детей, регулярно дышащих газом, оно обычно становится красным;

расширенные зрачки — после употребления любого наркотического вещества зрачки глаз расширяются;

агрессия, которая сменяется вялостью и апатией, — такое поведение свойственно при приеме любых психостимуляторов;

раздражение кожи вокруг губ, в уголках рта;

охриплость голоса;

повторяющиеся приступы слабости, тошноты, рвоты.

02.09.2021 года принят Закон Алтайского края «О мерах по защите здоровья несовершеннолетних в сфере розничной продажи некоторых товаров на территории Алтайского края».

Согласно п.1 ст. 3 вышеназванного Закона, на территории Алтайского края не допускается розничная продажа несовершеннолетним лицам товаров для личных и бытовых нужд граждан, содержащих сжиженный углеводородный газ.

Под товарами для личных и бытовых нужд граждан, содержащими сжиженный углеводородный газ, понимаются зажигалки, в которых имеется контейнер со сжиженным углеводородным газом, а также заправочные баллоны, содержащие сжиженный углеводородный газ, любой емкости, используемые для работы бытовых приборов (в том числе туристских плит), заправки зажигалок.

В случае возникновения сомнения в достижении покупателем совершеннолетия продавец вправе потребовать у покупателя документ, удостоверяющий личность (в том числе документ, удостоверяющий личность иностранного гражданина или лица без гражданства в Российской Федерации), позволяющий установить возраст покупателя.

Продавец обязан отказать покупателю в продаже в случае, если в отношении покупателя имеются сомнения в достижении им совершеннолетия, а документ, удостоверяющий личность и позволяющий установить возраст покупателя, не представлен.

За нарушение настоящего Закона предусматривается административная ответственность в соответствии с законодательством Алтайского края.

Официальный сайт Локтевского района