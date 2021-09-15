Сегодня в Горняке: 15.09.2021: Внимание отключение электроэнергии! |
Внимание отключение электроэнергии!
15.09.21 г. Горняк с 10-00 до 17-00 МЧС, ЧП Якимец, ул.Довгаля, ул.Чапаева, ул.Рудничная, ул.Геологическая, ул.Первомайская, УФСИН.
16.09.21 с 15-00 до 17-00. ул Чапаева неч , ул Рудничная , ул Золотушинская , ул Бурова, ул Сибирская , ул Свободы, ул Зеленая, Сигнальная. Миронова д132 к 5, 132 к 4, Бурова, Кирова, Абашкина, Пионерская, Довголя, Островского, Интернациональная, Коммунистическая, Гайдара, Миронова 109, 107, 105, 134, 136, Чкалова.