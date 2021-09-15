Горняк22
Горняк

Сегодня в Горняке: 15.09.2021: Внимание отключение электроэнергии! |

Горняк22
7 часов Ago

Внимание отключение электроэнергии!

 

15.09.21 г. Горняк с 10-00 до 17-00  МЧС, ЧП Якимец, ул.Довгаля, ул.Чапаева, ул.Рудничная, ул.Геологическая, ул.Первомайская, УФСИН.

 

16.09.21 с 15-00 до 17-00.  ул Чапаева неч , ул Рудничная , ул Золотушинская  , ул Бурова, ул Сибирская , ул Свободы, ул Зеленая, Сигнальная. Миронова д132 к  5, 132 к 4, Бурова, Кирова, Абашкина, Пионерская, Довголя, Островского, Интернациональная, Коммунистическая, Гайдара, Миронова 109, 107, 105, 134, 136, Чкалова.

Официальный сайт Локтевского района

Добавить комментарий

Похожие записи:

Сегодня в Горняке: 11.09.2021: Состоялось подписание Соглашения о взаимодействии в интересах семьи и детей в сфере демографической и семейной политики Локтевского района

Сегодня в Горняке: 11.09.2021: Состоялось подписание Соглашения о взаимодействии в интересах семьи и детей в сфере демографической и семейной политики Локтевского района

Горняк22
4 дня Ago
Состоялось подписание Соглашения о взаимодействии в интересах семьи и детей в сфере демографической и семейной политики Локтевского районаот 10 сентября 2021 года 09 сентября...

Читать по теме:

ВТОПЕ: