Горняк22
Горняк

Сегодня в Горняке: 15.07.2021: Внимание отключение электроэнергии! |

Горняк22
10 часов Ago

Внимание отключение электроэнергии!

 

15.07.21  Горняк с 09-00 до 10-30

автостанция, м.Ассорти, АЗС(Магробян), АЗС(Спектр XXI), пекарня, ГАЗС,  ул.Молодежная-чет(82-90), ул.Молодежная-неч(51-109),   ул.Шахтерская-ч(60-108), ул.Первомйская(49),  Ул.Восточная-неч(93-103), АЗС(Техно), АЗС(Логвиненко).

 

15.07.21 г Горняк  с 10-30 до 12-00

ул.Калинина(чет 8-44), ул.Мамонтова(1-12), ул.Алтайская(1-15),  ул.Ломоносова(1-13), ул.Гоголя(1-17), ул.Пушкина(чет 24-30), ул.Садовая(26, 37, 39), РАЙПО(база), ж/д тупик, ул.Горького(1-14), ул.Шахтерская(чет 2-34), ул.Шахтерская(неч 1-19),  ул.Восточная(неч 23-41), ул.Садовая(32).

 

15.07.21. г Горняк с 13-00 до 17-00  ВЛ-6кВ Л 15-33

ул. Рудничная, ул. Чапаева, ул. Первомайская, ул. Довголя, ул. Бурова, ул. Кирова, ул. Миронова, ул. Горняцкая, ул. Миронова, ул. Абашкина, ул. Некрасова. Центр города.

 

С 14.07.21 по 16.07.21 п. Ремовский  кратковременные отключения.

Официальный сайт Локтевского района

Добавить комментарий

Похожие записи:

К Новым Рубежам: Более 18 миллионов рублей на развитие физической культуры и спорта в Алтайском крае

К Новым Рубежам: Более 18 миллионов рублей на развитие физической культуры и спорта в Алтайском крае

Горняк22
3 дня Ago
Министерство спорта Алтайского края информирует о ходе реализации в регионе федерального проекта "Спорт - норма жизни" национального проекта "Демография" в...

Читать по теме:

ВТОПЕ: