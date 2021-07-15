Сегодня в Горняке: 15.07.2021: Внимание отключение электроэнергии! |
Внимание отключение электроэнергии!
15.07.21 Горняк с 09-00 до 10-30
автостанция, м.Ассорти, АЗС(Магробян), АЗС(Спектр XXI), пекарня, ГАЗС, ул.Молодежная-чет(82-90), ул.Молодежная-неч(51-109), ул.Шахтерская-ч(60-108), ул.Первомйская(49), Ул.Восточная-неч(93-103), АЗС(Техно), АЗС(Логвиненко).
15.07.21 г Горняк с 10-30 до 12-00
ул.Калинина(чет 8-44), ул.Мамонтова(1-12), ул.Алтайская(1-15), ул.Ломоносова(1-13), ул.Гоголя(1-17), ул.Пушкина(чет 24-30), ул.Садовая(26, 37, 39), РАЙПО(база), ж/д тупик, ул.Горького(1-14), ул.Шахтерская(чет 2-34), ул.Шахтерская(неч 1-19), ул.Восточная(неч 23-41), ул.Садовая(32).
15.07.21. г Горняк с 13-00 до 17-00 ВЛ-6кВ Л 15-33
ул. Рудничная, ул. Чапаева, ул. Первомайская, ул. Довголя, ул. Бурова, ул. Кирова, ул. Миронова, ул. Горняцкая, ул. Миронова, ул. Абашкина, ул. Некрасова. Центр города.
С 14.07.21 по 16.07.21 п. Ремовский кратковременные отключения.