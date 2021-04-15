Сегодня в Горняке: 15.04.2021: Информация по паводковой ситуации в районе

Информация по паводковой ситуации в районеот 13 апреля 2021 года

9 апреля. На территории Локтевского района в результате обильно выпадения осадков и таяния снега произошел резкий подъем воды в р. Золотушка. В результате подъема уровня воды было подтоплено 9 жилых дома и 16 приусадебных участка с. Успенка, было эвакуировано 6 человек. В зону подтопления выезжала оперативная группа Администрации района 1 ед. т. 2 человека, сотрудники 75 ПСЧ ОФПС 2 ед. т 6 человек, глава сельского поселения Белоусова Н. В.. Эвакуация была произведена в пункт временного размещения ДЮСШ, находящегося по адресу г. Горняк, ул. Миронова, д 97б. Продуктами питания обеспечивается с кафе «Молодежное». В случае необходимости медицинская помощь была бы оказана в КГБУ УЗ ЦБ Локтевского района.

10 апреля. На территории Локтевского района в южной части с. Советский Путь с поступлением талых вод было подтоплено 21 приусадебных участков из них 9 жилых домов в которых проживает 16 человек. На месте работало 3 ед. т 6 чел. Были проведены работы по отводу талых вод.

На 11:00 11 апреля талые воды были отведены в р. Алей, жильцы вернулись по месту проживания.

В настоящее время работают комиссии по уточнению количества подтопленных домохозяйств.

Официальный сайт Локтевского района