Сегодня в Горняке: 14.09.2021: Открыта регистрация на Форум работающей молодежи в Алтайском крае

Открыта регистрация на Форум работающей молодежи в Алтайском краеот 13 сентября 2021 года

25 и 26 сентября 2021 года в Барнауле молодые специалисты из разных сфер вновь соберутся на ежегодный Форум работающей молодежи. Организатором форума выступает управление молодежной политики и реализации программ общественного развития региона при поддержке Алтайского краевого союза организаций профсоюзов.

В образовательную программу форума войдут выступления и мастер-классы экспертов и гостей по темам: деятельность советов молодежи на предприятиях, корпоративное волонтерство, технология построения личной карьеры. Также состоится региональный конкурс среди организаций и предприятий Алтайского края на лучшую систему работы с молодежью.

В мероприятии примет участие молодежь в возрасте от 18 до 35 лет:

члены советов молодых специалистов предприятий и организаций Алтайского края;

молодые специалисты, представители молодежных сообществ, осуществляющие трудовую деятельность в производственной сфере экономики;

молодые ученые, специалисты инженерных и иных профильных специальностей образовательных организаций высшего и среднего профессионального образования;

представители профсоюзных организаций, кадровых служб;

представители органов местного самоуправления, курирующие вопросы реализации молодежной политики в отношении работающей молодежи.

Регистрация на Форум осуществляется в автоматизированной информационной системе «Молодежь России» и открыта до 16 сентября 2021 года по ссылке: https://myrosmol.ru/event/72539. Регистрация на региональный конкурс среди организаций и предприятий Алтайского края на лучшую систему работы с молодежью по ссылке: https://myrosmol.ru/event/72543.

Подробная информация об условиях участия, этапах и порядке проведения форума находится в прикрепленном Положении.

Остались вопросы? Звоните Елене Александровне Пожидаевой, руководителю отдела информационно-ресурсного обеспечения молодежной политики КГАУ «Краевой дворец молодёжи»: тел. 8 (385 2) 55-94-69 (доб. 120).

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Источник: сайт Алтай молодой

Официальный сайт Локтевского района