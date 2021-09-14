ГОРНЯК22 15.09.2021
Горняк

Сегодня в Горняке: 14.09.2021: Открыта регистрация на Форум работающей молодежи в Алтайском крае

Горняк22
16 часов Ago

Открыта регистрация на Форум работающей молодежи в Алтайском краеот 13 сентября 2021 года

25 и 26 сентября 2021 года в Барнауле молодые специалисты из разных сфер вновь соберутся на ежегодный Форум работающей молодежи.  Организатором форума выступает управление молодежной политики и реализации программ общественного развития региона при поддержке Алтайского краевого союза организаций профсоюзов.

 

В образовательную программу форума войдут выступления и мастер-классы экспертов и гостей по темам: деятельность советов молодежи на предприятиях, корпоративное волонтерство, технология построения личной карьеры. Также состоится региональный конкурс среди организаций и предприятий Алтайского края на лучшую систему работы с молодежью.

 

В мероприятии примет участие молодежь в возрасте от 18 до 35 лет:

  • члены советов молодых специалистов предприятий и организаций Алтайского края;
  • молодые специалисты, представители молодежных сообществ, осуществляющие трудовую деятельность в производственной сфере экономики;
  • молодые ученые, специалисты инженерных и иных профильных специальностей образовательных организаций высшего и среднего профессионального образования;
  • представители профсоюзных организаций, кадровых служб;
  • представители органов местного самоуправления, курирующие вопросы реализации молодежной политики в отношении работающей молодежи.

 

Регистрация на Форум осуществляется в автоматизированной информационной системе «Молодежь России» и открыта до 16 сентября 2021 года по ссылке: https://myrosmol.ru/event/72539. Регистрация на региональный конкурс среди организаций и предприятий Алтайского края на лучшую систему работы с молодежью по ссылке: https://myrosmol.ru/event/72543.

 

Подробная информация об условиях участия, этапах и порядке проведения форума находится в прикрепленном Положении.

 

Остались вопросы? Звоните Елене Александровне Пожидаевой, руководителю отдела информационно-ресурсного обеспечения молодежной политики КГАУ «Краевой дворец молодёжи»: тел. 8 (385 2) 55-94-69 (доб. 120).

 

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Источник: сайт Алтай молодой

Официальный сайт Локтевского района

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