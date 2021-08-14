Сегодня в Горняке: 14.08.2021: День Уполномоченного по правам человека в Алтайском крае: Борис Ларин проведет выездной прием жителей Локтевского района

День Уполномоченного по правам человека в Алтайском крае: Борис Ларин проведет выездной прием жителей Локтевского районаот 13 августа 2021 года

18 августа в Локтевском районе пройдет День Уполномоченного по правам человека в Алтайском крае. В ходе работы на территории района правозащитник планирует изучить доступность социальных учреждений, побывать в нескольких селах, обсудить волнующие граждан проблемы с главой района, а также провести личный прием местных жителей.

Прием граждан Борис Ларин проведет с 10.45 до 12.00 часов в актовом зале здания администрации города Горняка по адресу: г. Горняк, Пионерская, 8 (заявителям необходимо иметь защитные медицинские маски).

Официальный сайт Локтевского района