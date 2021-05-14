Сегодня в Горняке: 14.05.2021: Внимание отключение электроэнергии!

Внимание отключение электроэнергии!

13.05.21 г. Горняк с 09-00 до 17 -00 улл.Кооперативная (чет 14-28), ул.Кирова (чет 56-76), ул.Кирова(неч 107-127), ул.Гайдара(неч 19-29), ул.Коммунистическая (17-29), ул. Социалистическая (1-18), ул. Островского(чет 60-72), ул. Островского (неч 69-85), ул. Интернациональная (неч 1-17),

13.05.21 г. Горняк с 15-00 до 17-00 ул. Шахтерская-неч(61, 65, 69, 71, 73, 75, 81, 89, 95, 97, 99, 101, 105, 107), ул. Горького-чет (76, 80, 82), ул. Горького-неч(81, 83), ул.Гоголя-чет(112, 114, 118, 120, 22, 124), ул. Молодежная-неч (111, 113)

13.05.21 г. с 10-30 до 12-00 п. Ремовский ул. Емцова , ул. Логвина.

Официальный сайт Локтевского района