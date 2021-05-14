Сегодня в Горняке: 14.05.2021: К сведению депутатов райсовета, глав поселений, руководителей учреждений, организаций, предприятий и населения района!
К сведению депутатов райсовета, глав поселений, руководителей учреждений, организаций, предприятий и населения района!от 13 мая 2021 года
28 мая 2021 года в 10 часов состоится очередная сессия Локтевского районного Совета депутатов Алтайского края седьмого созыва. Место проведения: г. Горняк, ул. Миронова, 97а (зал заседаний Администрации Локтевского района).