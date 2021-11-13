Сегодня в Горняке: 13.11.2021: Внимание отключение электроэнергии! |
Внимание отключение электроэнергии!
12.11.2021 г. Горняк с 09-00 до 16-00 ул. Чапаева (52), ул. Рудничная (31-49).
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Сегодня в Горняке: 12.11.2021: Внимание отключение электроэнергии! |
Внимание отключение электроэнергии! 11.11.2021 г. Горняк с 09-00 до 17-00 ул. Золотушинская(чет 2-14), ул.Золотушинская(неч 9-13), ул.Бурова(107, 109, 111, 113, 117), ул.Чапаева(чет...
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