Сегодня в Горняке: 13.08.2021: Внимание отключение электроэнергии!

Внимание отключение электроэнергии!

17.08.21. г Горняк с 10-30 до 17-00 м.Сибирь, охотобщество, ул.Суворова-чет(42-48), ул.Суворова-неч(39-43), ул.Победы-чет(56-70), ул.Советская(25,27а), ул.Белинского-чет(46-52), ул.Белинского-неч(25-39), ул.Ленинградская-чет(30-38), ул.Ленинградская-неч(59-71), ул.Комсомольская(22, 24) ул.Суворова-чет(32-40а),ул.Суворова-неч(27-37), ул.Победы-неч(41-67), ул.Советская(16,19,24), ул.Пушкина(17,19) л.Комсомольска(23,26,28),ул.Октябрьская-чет(2-10) ул.Октябрьская-нечет(7-13), мойка,база ООО»Жильё», м.н.Заправка, СЭС,м.н.»Сияра. «ул.Октябрьская(15,17), д/с»Чайка», маг»Светофор», гаражи, склад(д/с»Чайка»). контора ООО»Жильё», м.н. «Прогресс», котельная (стройгаз), ул.Первомайская (30), ул.Октябрьская(14,16). к-к «Шашлык», ул.Первомайская(16,35) ул.Белинского-чет(54-82), ул.Белинского-нечет.43 ул.Победы-чет(72-120). ул.Первомайская(39), ул.Ленинградская-чет(42-72) ул.Ленинградская-нечёт. (75-119) ул Гоголя чет( 58-124) неч (63-105), ул Ломоносова чет (36-64) неч (37-67), ул Алтайская чет (54-94) неч (59-95), ул Горького чет (44-82 ) неч (41-83 ), ул Шахтерская неч (61-107) чет (60-108), ул Молодежная чет (82-90 ) неч (51-109), ул Восточная (93-103), автомойка мой сам, м-н Ассорти восточный, 11) с 09 до 11-00 ул.Семашко-чет(2-12), ул.Павлова(1-9), Некрасова 43-47.

18-19.08.21.г Горняк с 09-00 до 11-00. ул Чапаева неч , ул Рудничная , ул Золотушинская , ул Бурова, ул Сибирская , ул Свободы, ул Зеленая, Сигнальная. Миронова д132 к 5, 132 к 4, Бурова, Кирова, Абашкина, Пионерская, Довголя, Островского, Интернациональная, Коммунистическая, Гайдара,Миронова 109,107,105,134,136, Чкалова.

18-19.08.21. г Горняк с 09-00 до 17-00 Адм.района, ДЮСШ, музей, стадион, м.Меркурий, ул.Абашкина(10,12). Центр.почта, ул.Кирова(97, 99), ул.Бурова(80, 82), ул.Абашкина 5. д/сад Звездочка(сп.корп), продснаб, ул.Абашкина(2, 3, 4, 6), ул.Довгаля(54), ул.Бурова(неч 25-59),ул.Ленина(2, 4), ул.Пионерская(1-5) адм.города, налоговая, д/сад Звездочка(кухня), ул.Абашкина(8), ул.Буров(61, 70, 72, 74, 76), ул.Кирова(93, 95) ул.Бурова(неч 65-77), ул.Некрасова(чет 2, 6), ул.Некрасова(неч 1-25), ул.Кирова(101, 103), м.Черемушки.

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