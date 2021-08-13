ГОРНЯК22 14.08.2021
Горняк

Сегодня в Горняке: 13.08.2021: Жители края могут повысить квалификацию по программе «Бухгалтер коммерческого предприятия»

Горняк22
20 часов Ago

Жители края могут повысить квалификацию по программе «Бухгалтер коммерческого предприятия»от 12 августа 2021 года

В Алтайском филиале РАНХиГС в рамках реализации федерального проекта «Содействие занятости» национального проекта «Демография» продолжается приём заявок на повышение квалификации по программе «Бухгалтер коммерческого предприятия».

 

Программа ориентирована на обновление знаний слушателей, имеющих опыт в бухгалтерском деле. Образовательная программа состоит из 72 учебных часов. Лекции будут проводиться с применением электронных образовательных технологий, практические занятия — в очном формате.

 

Большое внимание в программе уделено работе с возможностями программы «1C:Бухгалтерия 8». Также преподаватели расскажут о бухгалтерском учете и налогообложении.

 

Слушатели, успешно прошедшие итоговую аттестацию, получат удостоверения о повышении квалификации и свидетельство фирмы «1С» об окончании сертифицированного курса «1С: Предприятие. Использование конфигурации «Бухгалтерия предприятия (пользовательские режимы). Редакция 3.0». Академия является официальным партнером и центром сертифицированного обучения фирмы «1С».

 

Подробную информацию об обучении можно узнать в Центре дополнительного образования Алтайского филиала РАНХиГС или по телефону: 8 (3852) 503-432.

Официальный сайт Локтевского района

Добавить комментарий

Похожие записи:

Сегодня в Горняке: 13.08.2021: Внимание отключение электроэнергии! |

Сегодня в Горняке: 13.08.2021: Внимание отключение электроэнергии! |

Горняк22
20 часов Ago
Внимание отключение электроэнергии!   17.08.21.  г Горняк с 10-30 до 17-00 м.Сибирь, охотобщество, ул.Суворова-чет(42-48), ул.Суворова-неч(39-43), ул.Победы-чет(56-70), ул.Советская(25,27а), ул.Белинского-чет(46-52), ул.Белинского-неч(25-39), ул.Ленинградская-чет(30-38),...
Сегодня в Горняке: 07.08.2021: Авиакатастрофа и взрыв газа в жилом доме: масштабные учения по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций проходят в Барнауле

Сегодня в Горняке: 07.08.2021: Авиакатастрофа и взрыв газа в жилом доме: масштабные учения по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций проходят в Барнауле

Горняк22
7 дней Ago
Авиакатастрофа и взрыв газа в жилом доме: масштабные учения по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций проходят в Барнаулеот 06 августа 2021 года Крупная командно-штабная...

Читать по теме:

ВТОПЕ: