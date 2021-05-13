Сегодня в Горняке: 13.05.2021: В Локтевском районе вручена медаль МЧС России «За спасение погибающих на водах»!

В Локтевском районе вручена медаль МЧС России «За спасение погибающих на водах»!от 12 мая 2021 года

ШУЛЯТЬЕВ Юрий Артемович, родился в 2003 году в пос. Жезкент Бородулихинского района Восточно- Казахстанской области.

ШУЛЯТЬЕВ Юрий Артемович является учеником 11 класса муниципального казенного общеобразовательного учреждения «Георгиевская средняя общеобразовательная школа» Локтевского района Алтайского края. Характеризуется положительно, как скромный, открытый, активный участник школьных мероприятий, отдающий предпочтение точным наукам. Занимается спортом, является участником и победителем районных соревнований в составе команды, капитан сборной школы по футболу. Имеет отличную физическую подготовку и золотой значок ГТО.

16 августа 2020 года около 16 часов дня ШУЛЯТЬЕВ Юрий Артемович вместе со своим другом Чумакиным Иваном Григорьевичем отдыхали на реке Алей, в районе с. Георгиевка Локтевского района Алтайского края. Ребята услышали крики о помощи, потом увидели в 12 метрах от берега тонущую девушку. Скорость течения реки в этом месте 1,5 м/с, глубина около 5 метров. Когда Юрий подплыл к ней, девушка уходила под воду, попав в сильный водоворот. Он начал выталкивать её из воды, но девушка, паникуя, сильно сопротивлялась. Но Юрий собрал все свои силы и попытался её вытолкнуть. В этот момент на помощь подоспел его друг Чумакин Иван, который помог вытащить девушку на берег. Подбежали родители и местные жители, среди них была фельдшер, но ее помощь не понадобилась.

Благодаря смелым, решительным и своевременным действиям ШУЛЯТЬЕВА Юрия Артемовича и Чумакина Ивана Григорьевича, была спасена девушка, 2005 г.р., жительница с. Покровка Локтевского района Алтайского края.

За проявленную смелость, отвагу и самоотверженность при спасении человека на водном объекте ШУЛЯТЬЕВ Юрий Артемович в 2021 году награжден медалью МЧС России «За спасение погибающих на водах».

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