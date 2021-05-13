Сегодня в Горняке: 13.05.2021: Полиция информирует: Профилактическое мероприятие «Должник» с 11.05.2021 по 14.05.2021!
Профилактическое мероприятие «Должник» с 11.05.2021 по 14.05.2021!
Призываем всех участников дорожного движения уплатить имеющиеся не уплаченные штрафы. Информацию о неуплаченных штрафах Вы можете получить на сайте Госавтоинспекции (www.gibdd.ru).
И напоминаем, что в соответствии со ст. 32.2 КоАП РФ административный штраф должен быть уплачен лицом, привлеченным к административной ответственности, не позднее 60 дней со дня вступления постановления в законную силу, а так же в соответствии с ч. 1.3 ст. 32.2 КоАП РФ не позднее 20 дней со дня вынесения постановления, штраф может быть уплачен в размере половины суммы наложенного штрафа.
В силу ст. 20.25 КоАП РФ неуплата административного штрафа в срок, влечет наложение административного штрафа в двукратном размере суммы неуплаченного административного штрафа, но не менее 1000 рублей, либо административный арест на срок до 15 суток, либо обязательные работы на срок до 50 часов.