Горняк22
Горняк

Сегодня в Горняке: 13.05.2021: Полиция информирует: Профилактическое мероприятие «Должник» с 11.05.2021 по 14.05.2021!

Горняк22
12 часов Ago

Профилактическое мероприятие «Должник» с 11.05.2021 по 14.05.2021!

           

Призываем всех участников дорожного движения уплатить имеющиеся не уплаченные штрафы. Информацию о неуплаченных штрафах Вы можете получить на сайте Госавтоинспекции (www.gibdd.ru).  

             

И напоминаем, что в соответствии со ст. 32.2 КоАП РФ административный штраф должен быть уплачен лицом, привлеченным к административной ответственности, не позднее 60 дней со дня вступления постановления в законную силу, а так же в соответствии с ч. 1.3 ст. 32.2 КоАП РФ не позднее 20 дней со дня вынесения постановления, штраф может быть уплачен в размере половины суммы наложенного штрафа.

 

В силу ст. 20.25 КоАП РФ неуплата административного штрафа в срок, влечет наложение административного штрафа в двукратном размере суммы неуплаченного административного штрафа, но не менее 1000 рублей, либо административный арест на срок до 15 суток, либо обязательные работы на срок до 50 часов.

Официальный сайт Локтевского района

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