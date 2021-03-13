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Горняк

Сегодня в Горняке: 13.03.2021: Всероссийская олимпиада школьников

Мар 13, 2021
Горняк22

Всероссийская олимпиада школьниковот 12 марта 2021 года

 С 1 по 3 марта 2021 года в  Москве проходил  заключительный  этап  Всероссийской олимпиады школьников по вопросам избирательного права и избирательного процесса.

 

За победу в «Софиуме» боролись 133 старшеклассника из 58 регионов Российской Федерации. Алтайский край представляла ученица 10 класса МБОУ «Гимназия №3» Алина Бойко.

 

Чтобы попасть на заключительный этап Алина участвовала в  региональных отборочных  турах, в которых заслужила почетное  право представлять  наш район и Алтайский край на  всероссийском уровне.

 

Заключительный  этап  Всероссийской олимпиады школьников по вопросам избирательного права и избирательного процесса  «Софиум» проходил на базе  Университета им. О.Е. Кутафина (МГЮА). Программа Олимпиады состояла из двух этапов: тестирование и интеллектуальная игра.

        

По итогам двух туров был сформирован итоговый рейтинг участников. Согласно результатам Всероссийской олимпиады школьников по вопросам избирательного права и избирательного процесса Алина Бойко набрала 40,5 баллов, что позволило ей войти в состав призеров (диплом 2–й степени).

 

Поздравляем Бойко Алину и её руководителя Гонтареву Татьяну Геннадьевну с замечательными достижениями.

Официальный сайт Локтевского района

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