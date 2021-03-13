Сегодня в Горняке: 13.03.2021: В Алтайском крае увеличено финансирование краевой адресной инвестиционной программы и мероприятий по капитальному ремонту на 2021 год

В Алтайском крае увеличено финансирование краевой адресной инвестиционной программы и мероприятий по капитальному ремонту на 2021 год от 12 марта 2021 года

Губернатор Алтайского края Виктор Томенко принял решение о дополнительном распределении средств из краевого бюджета на реализацию краевой адресной инвестиционной программы и мероприятий по капитальному ремонту социально значимых объектов государственной и муниципальной собственности.

Объем дополнительно направленных средств составил 2 миллиарда 154 миллиона рублей, количество объектов увеличено на 114.

Средства планируется направить на финансирование мероприятий по строительству, реконструкции и капитальному ремонту объектов краевой и муниципальной собственности, реализация которых предусматривается на территории края в рамках национальных и региональных проектов, государственных программ Российской Федерации на условиях софинансирования из федерального бюджета, а также государственных программ Алтайского края, в том числе на строительство объектов с высокой степенью готовности, а также на выполнение работ на аварийных объектах социальной инфраструктуры.

Общий объем средств на реализацию краевой адресной инвестиционной программы и мероприятий по капитальному ремонту социально значимых объектов в 2021 году составит 8 миллиардов 054 миллиона рублей, общее количество объектов и мероприятий — 297 шт. В том числе по отрасли «Образование» финансирование составит 3 миллиарда 724 миллиона рублей, по отрасли «Здравоохранение» — 1 миллиард 093 миллиона рублей, по отрасли «Культура» — 1 миллиард 207 миллионов рублей, по отрасли «Физическая культура и спорт» — 542 миллиона рублей, по отрасли «Соцобеспечение» — 44 миллиона рублей, по отрасли «Жилищное строительство» — 493 миллиона рублей, по отрасли «Жилищно-коммунальное хозяйство» — 384 миллиона рублей и тд.

Источник: https://www.altairegion22.ru/region_news/v-altaiskom-krae-uvelicheno-finansirovanie-kraevoi-adresnoi-investitsionnoi-programmy-i-meropriyatii-po-kapitalnomu-remontu-na-2021-god_907286.html

Справка об участие Локтевского района в краевой адресной инвестиционной программе и мероприятиях по капитальному ремонту в 2021 году:

Локтевский район, г. Горняк, капитальный ремонт Водопровода -18647,8тыс.руб.

Локтевский район, г. Горняк, выборочный капитальный ремонт здания МБОУ «Гимназия № 3» -37581,0тыс. руб.

Локтевский район, с. Вторая Каменка, капитальный ремонт спортивного зала МКОУ «Второкаменская средняя общеобразовательная школа», расположенного по адресу: ул. Буденного, д. 63 -12793,5тыс. руб.

Источник: https://www.altairegion22.ru/region_news/v-altaiskom-krae-uvelicheno-finansirovanie-kraevoi-adresnoi-investitsionnoi-programmy-i-meropriyatii-po-kapitalnomu-remontu-na-2021-god_907286.html

Официальный сайт Локтевского района