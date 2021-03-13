Сегодня в Горняке: 13.03.2021: Конкурс советов женщин края «Наша сила – в единстве. Наше богатство – в многообразии»

Конкурс советов женщин края «Наша сила – в единстве. Наше богатство – в многообразии»от 12 марта 2021 года

По информации Алтайского краевого регионального отделения Союза женщин России победителями конкурса советов женщин края «Наша сила – в единстве. Наше богатство – в многообразии» в 2020 году признаны:

Среди городских женсоветов:

1 место – поделили женсоветы Барнаула и Рубцовска;

2 место – женсовет Бийска;

3 место – женсовет Новоалтайска.

Среди сельских женсоветов:

1 место – поделили женсоветы Локтевкого и Суетского районов;

2 место – женсоветы Табунский район;

3 место – женсовет Поспелихинский район.

Районный совет женщин при Администрации района возглавляет Макарова Елена Викторовна. Члены совета женщин — люди с активной жизненной позицией принимающие участие в акциях и мероприятиях по защите детства и семьи.

В рамках краевой акции «Золотое сердце России» проводилось чествование тружениц тыла и вдов солдат, погибших в годы Великой Отечественной войны «Тыл — наша линия фронта», рассказывающий о труде женщин и детей во время войны. На Всероссийскую акцию памяти «Блокадный хлеб» представлена презентация о жительнице блокадного Ленинградв Муравлевой С.В. Совместно с советом ветеранов и учащимися школ проводятся мероприятия «Уход за могилами ветеранов Великой Отечественной войны».

Совет женщин инициирует участие в фестивалях «Алтайский край – территория счастливого детства», «СемьЯ. Дегустация счастья», посвященные основным семейным ценностям на мирной земле, эстафете «Согрей теплом родительского сердца» и совместное с советом отцов проведение месячников активных действий, посвященных году Памяти и Славы, Дню Матери в России, Дню отца, Дню семьи, Дню защиты детей.

Поздравляем коллег с высокой оценкой деятельности районного совета женщин и выражаем уверенность в дальнейшем развитии сотрудничества и взаимодействия.

Официальный сайт Локтевского района