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Горняк

Сегодня в Горняке: 13.03.2021: Конкурс советов женщин края «Наша сила – в единстве. Наше богатство – в многообразии»

Мар 13, 2021
Горняк22

Конкурс советов женщин края «Наша сила – в единстве. Наше богатство – в многообразии»от 12 марта 2021 года

По информации Алтайского краевого регионального отделения Союза женщин России победителями конкурса  советов женщин края «Наша сила – в единстве. Наше богатство – в многообразии» в 2020 году признаны:

 

Среди городских женсоветов:

1 место – поделили женсоветы Барнаула и Рубцовска;

2 место – женсовет Бийска;

3 место – женсовет Новоалтайска.

 

Среди сельских женсоветов:

1 место –  поделили женсоветы Локтевкого и Суетского районов;

2 место – женсоветы Табунский район;

3 место – женсовет Поспелихинский район.

 

Районный совет женщин при Администрации района возглавляет Макарова Елена Викторовна. Члены совета женщин —  люди с активной жизненной позицией принимающие участие в акциях и мероприятиях по защите детства и семьи.

 

В рамках  краевой  акции «Золотое сердце России» проводилось чествование тружениц тыла и вдов солдат, погибших в годы Великой Отечественной войны  «Тыл — наша линия фронта», рассказывающий о труде женщин и детей во время войны. На Всероссийскую акцию памяти «Блокадный хлеб» представлена презентация о жительнице блокадного Ленинградв Муравлевой С.В. Совместно с советом ветеранов и учащимися школ проводятся мероприятия «Уход за могилами ветеранов Великой Отечественной войны».

 

Совет женщин инициирует  участие в фестивалях «Алтайский край – территория счастливого детства», «СемьЯ. Дегустация счастья», посвященные основным семейным ценностям на мирной земле, эстафете «Согрей теплом родительского сердца» и совместное с советом отцов проведение месячников активных действий, посвященных году Памяти и Славы, Дню Матери в России, Дню отца, Дню семьи, Дню защиты детей.

 

Поздравляем коллег с высокой оценкой деятельности районного совета женщин и выражаем уверенность в дальнейшем развитии сотрудничества и взаимодействия.

Официальный сайт Локтевского района

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