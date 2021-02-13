Сегодня в Горняке: 13.02.2021: Диспетчерская служба для инвалидов по слуху • 13.02.2021 • ГОРНЯК22

ГОРНЯК22

Горняк

Сегодня в Горняке: 13.02.2021: Диспетчерская служба для инвалидов по слуху

Фев 13, 2021
ГОРНЯК22 13.02.2021

Диспетчерская служба для инвалидов по слухуот 12 февраля 2021 года

В Комплексном центре города   Славгорода  работает диспетчерская служба для глухих и слабослышащих.

 

С 2021 года диспетчерская служба обслуживает Славгородский, Каменский, Рубцовский административный округ.

 

Диспетчерская служба предоставляет следующие услуги:

— Оказывает помощь в вызове скорой помощи, полиции, МЧС, аварийных служб и т.д.;   

— Помогает в решении вопросов при обращении в социальную защиту, МСЭ, пенсионный фонд и другие организации;

— Предоставляет информацию об организациях и предоставляемых ими услугах, расписании поездов, автобусов и другое;

— Передает сообщения от инвалида любому абоненту, инвалиду от любого абонента.

 

Информационное общение между инвалидами по слуху и специалистом диспетчерской службы осуществляется посредством:

— факс – 8 (385 68) 5-15-87;

— SМS-сообщений или мобильного приложения WhatsApp — 89230024279;

-электронных сообщений — sluzhba2020@mail.ru;

-исходящих вызовов на телефонные номера сети общего пользования

8 (385 68) 5-10-15,  (мобильный) — 89230024279;

-по программе связи Skype (Скайп) — sluzhba2020@mail.ru

 

Диспетчерская служба функционирует в рамках работы учреждения:

понедельник — четверг с 08.00 до 17.00 часов

пятница — с 08.00 до 16.00 час;
суббота, воскресенье — выходные дни;

перерыв на обед с 12.00 до 13.00 часов

 

Специалист : Чупикова Татьяна Владимировна

Официальный сайт Локтевского района

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