Сегодня в Горняке: 13.02.2021: Диспетчерская служба для инвалидов по слуху • 13.02.2021 • ГОРНЯК22

Диспетчерская служба для инвалидов по слухуот 12 февраля 2021 года
В Комплексном центре города Славгорода работает диспетчерская служба для глухих и слабослышащих.
С 2021 года диспетчерская служба обслуживает Славгородский, Каменский, Рубцовский административный округ.
Диспетчерская служба предоставляет следующие услуги:
— Оказывает помощь в вызове скорой помощи, полиции, МЧС, аварийных служб и т.д.;
— Помогает в решении вопросов при обращении в социальную защиту, МСЭ, пенсионный фонд и другие организации;
— Предоставляет информацию об организациях и предоставляемых ими услугах, расписании поездов, автобусов и другое;
— Передает сообщения от инвалида любому абоненту, инвалиду от любого абонента.
Информационное общение между инвалидами по слуху и специалистом диспетчерской службы осуществляется посредством:
— факс – 8 (385 68) 5-15-87;
— SМS-сообщений или мобильного приложения WhatsApp — 89230024279;
-электронных сообщений — sluzhba2020@mail.ru;
-исходящих вызовов на телефонные номера сети общего пользования
8 (385 68) 5-10-15, (мобильный) — 89230024279;
-по программе связи Skype (Скайп) — sluzhba2020@mail.ru
Диспетчерская служба функционирует в рамках работы учреждения:
понедельник — четверг с 08.00 до 17.00 часов
пятница — с 08.00 до 16.00 час;
суббота, воскресенье — выходные дни;
перерыв на обед с 12.00 до 13.00 часов
Специалист : Чупикова Татьяна Владимировна
Официальный сайт Локтевского района