Сегодня в Горняке: 13.02.2021: Цифровой диктант в области безопасности персональных данных • 13.02.2021 • ГОРНЯК22

Цифровой диктант в области безопасности персональных данныхот 11 февраля 2021 года

Министерством цифрового развития и связи Алтайского края совместно с Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Алтайскому краю и Республике Алтай организовано проведение Цифрового диктанта в области безопасности персональных данных (далее – «Цифровой диктант»).

Целью проведения Цифрового диктанта является повышение уровня цифровой грамотности широкого круга пользователей (студенты, госслужащие, работники коммерческих организаций) в области безопасности персональных данных, а также разбор типовых нарушений и угроз, подстерегающих пользователей при работе с персональными данными в цифровой среде.

Перед прохождением Цифрового диктанта участник может ознакомиться с теоретическим материалом по персональным данным, который содержит основные положения законодательства Российской Федерации в области обработки персональных данных, разбор реальных случаев вымогательства персональных данных, мошенничества с персональными данными и других угроз безопасности персональных данных, а также советы по обеспечению безопасности субъекта персональных данных в цифровой среде.

Материалы для изучения также доступны на официальном сайте Министерства цифрового развития и связи Алтайского края по ссылке: https://digital.alregn.ru/important/tsifrovoy-diktant.php

Официальный сайт Локтевского района