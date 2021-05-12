Сегодня в Горняке: 12.05.2021: Внимание отключение электроэнергии! |
Внимание отключение электроэнергии!
11 мая 2021 г. С 10:00 до 17:00
ул.Заводская (1,3,5), ул.Строительная (2,4,5а,6,8,10),
КНС, ИП Перов
ул.Строительная (1а,3а), ул.Заводская (1а,3а,7,7а),
магазин (оп.12), магазин (оп.16)
ул.Заводская (2,4,6,8,9,9а,10,11,12,13,13а,14,16,18),
ул.Полевая (1,3,5,7,9,11,13),
ул.Заречная (2,3,3а,4,5,6,7,8,9,10,12,14),
к.Смак, м.Автозапчасти, гаражи
ул.Каменная(неч 33-63), ул.Береговая(чет 2-14)
ул.Береговая(неч 1-71), ул.Береговая(чет 18-24),
ул.Каменная(неч 15-29)
ул.Автомобилистов(1, 3), ул.Элеваторная(чет 2-26),
ул.Элеваторная(неч 5-15), ул.Комсомольская(63-67)
ул.Автомобилистов(5-9), ул.Элеваторная(27-32а), ул.Солнечная(1-12),
ул.Юбилейная(1-11), ул.Комсомольская(61).