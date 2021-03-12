ГОРНЯК22

Горняк

Сегодня в Горняке: 12.03.2021: МЧС информирует: Экстренное предупреждение об угрозе чрезвычайной ситуации 11 — 12 марта 2021 года

Мар 12, 2021
Горняк22

Экстренное предупреждение об угрозе чрезвычайной ситуации 11 — 12 марта 2021 года

 

В Алтайском крае 11 и 12 марта 2021г. ожидается усиление ветра местами до 17-22 м/с, снег, мокрый снег, 12 марта по югу временами сильный снег, местами гололедные явления (гололед, налипание мокрого снега), метели. На дорогах сильная гололедица, 12 марта по югу местами снежные заносы. Похолодание.

 

Населению Локтевского района перед планированием поездки ознакамливаться с прогнозом погоды на сайте: https://www.ventusky.com., пользоваться Атласом рисков МЧС России на сайте: http://10.10.208.73, а также использовать мобильное приложение МЧС России, созданное с целью помощи гражданам, оказавшимся в сложных ситуациях, содержащее полезную информацию (карта рисков и опасностей по регионам, телефоны служб, рекомендации о правилах поведения при происшествиях различного характера (снежный занос на автодороге, природный пожар, отравление, землетрясение, паводок, потеря людей в природной среде, оказание первой помощи и т.д.).

 

Обо всех возникших нарушениях жизнедеятельности населения немедленно информировать оперативную дежурную смену ЕДДС Локтевского района (тел.:3-07-73), центра управления в кризисных ситуациях Главного управления МЧС России по Алтайскому краю (тел.: 20-26-10, 20-26-03 — ОДС центра управления в кризисных ситуациях Главного управления МЧС России по Алтайскому краю, 55-44-01– ОДС ОУКС ККУ.

 

Телефон экстренных служб — 01, 101, 112,

тел. горячей линии ГУ МЧС России по Алтайскому краю 8-385-2-20-25-86,

телефон доверия (8-385-2-65-82-19).

Официальный сайт Локтевского района

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