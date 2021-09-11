Сегодня в Горняке: 11.09.2021: Состоялось подписание Соглашения о взаимодействии в интересах семьи и детей в сфере демографической и семейной политики Локтевского района

Состоялось подписание Соглашения о взаимодействии в интересах семьи и детей в сфере демографической и семейной политики Локтевского районаот 10 сентября 2021 года

09 сентября 2021 г. в Администрации Локтевского района состоялось подписание 14-ти стороннего Соглашения о взаимодействии в интересах семьи и детей в сфере демографической и семейной политики Локтевского района.

Цель Соглашения — активизация совместной деятельности органов власти и институтов гражданского общества по реализации Национальных проектов, направленных на защиту семьи, повышение важнейшей роли родителей в воспитании детей, на укрепление социальных гарантий в области поддержки семьи, материнства, отцовства и детства, на демографическое развитие района.

В этой связи Соглашением предусмотрены следующие направления взаимодействия:

— содействие улучшению правовой и институциональной базы в целях повышения качества жизни семей с детьми, включению в принимаемые районные нормативные правовые акты, социально значимые программы мероприятий по ра­боте с семьями и детьми по месту жительства, особенно из группы «социального риска»;

— обеспечение на уровне муниципального образования Локтевский район Алтайского края совместной работы Совета женщин, Совета отцов, молодежных общественных организаций и органов соци­альной защиты населения, органов внутренних дел, органов МЧС;

— работа по профилактике вредных привычек среди детей, подростков, молодежи и родителей; вести пропаганду здорового образа жизни с привлечением медицинских, педагогических работников, женской, ветеранской, молодежной и родительской общественности;

— работа с молодежью в части их профессиональной ориен­тации, выбора будущей профессии с привлечением женской, ветеранской, моло­дежной и родительской общественности;

— формирование связей между поколениями в масштабах общества средствами социально-культурной деятельности, сплочение семьи по­средством коллективного семейного творчества;

— проведение постоянного мониторинга положения мо­лодых семей, семей с детьми из группы «социального риска»; вести подбор акти­вистов для работы с данными категориями семей с последующим их обучением по вопросам профилактики социального сиротства и формирования ответственного родительства.

Сторонами подписания Соглашения выступили: Администрация Локтевского района Алтайского края, КГКУ «Управление социальной защиты населения по Локтевскому району», ОМВД России по Локтевскому району, 16 ПСО ФПС ГПС ГУ МЧС по Алтайскому краю, КГБУЗ «ЦБ Локтевского района», Комитет по образованию Администрации района, районный Совет отцов, Комитет по делам молодежи, физической культуры и спорту, отдел по культуре Администрации района, КГБУСО «Комплексный центр социального обслуживания населения Локтевского района», Местная религиозная организация православного прихода храма в честь Святителя Николая Чудотворца г. Горняка Алтайского края Рубцовской Епархии Русской Православной Церкви (Московский Патриархат), районный Совет ветеранов, районный Совет женщин.

Основным содержанием в совместной работе органов власти, иинститутов гражданского общества остаются защита главных человеческих ценностей — крепкой семьи, детей, культурных и духовных традиций, формирование в людях, в обществе таких фундаментальных качеств, как «ответственное материнство», «ответственное отцовство» и «детствосбережение». В этих целях продолжается объединение усилий власти и общественности, особенно женской, отцовской, совершенствование отношений социального партнерства на муниципальном уровне, в рамках Соглашения.

Официальный сайт Локтевского района