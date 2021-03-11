Сегодня в Горняке: 11.03.2021: II Всероссийская электронная олимпиада по безопасности жизнедеятельности

II Всероссийская электронная олимпиада по безопасности жизнедеятельностиот 10 марта 2021 года

В период с 5 апреля (начало в 00.00 мск) по 22 апреля 2021 года (завершение в 23.59 мск) МЧС России и Московским государственным областным университетом в дистанционном формате в виде тестирования пройдет II Всероссийская электронная олимпиада по безопасности жизнедеятельности (далее – Олимпиада).

Олимпиада будет проводится в три этапа в соответствии с возрастными группами: младшая возрастная группа (11-12 лет) с 5 по 8 апреля 2021 года; средняя возрастная группа (13-15 лет) с 12 по 15 апреля 2021 года; старшая возрастная группа (16-18 лет) с 19 по 22 апреля 2021 года. К участию приглашаются обучающиеся образовательных организаций в возрасте от 11 до 18 лет. Регистрация участников будет открыта с 22 марта 2021 года на информационном портале www.cultbez.mgou.ru.

Положение о II Всероссийской электронной олимпиаде по безопасности жизнедеятельности

Официальный сайт Локтевского района