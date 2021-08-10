Сегодня в Горняке: 10.08.2021: МБУК КДЦ им Н. Островского проводит конкурсы для детей на летнюю тематику
МБУК КДЦ им Н. Островского проводит конкурсы для детей на летнюю тематикуот 09 августа 2021 года
Как же быстро пролетают летние деньки. Вот уже и август на дворе. А еще столько летних забав в планах: с родителями на природу, с бабушкой к родственникам в деревню, с друзьями в поход – в парк на соседней улице, и главное, сфотографировать все свои летние приключения и самое креативное фото отправить на конкурс «Мое лето яркого цвета». С чем ассоциируется лето именно у вас? С сочной клубникой, которая выросла на даче? А может, с детьми, решившими полакомиться мороженым прямо на детской площадке? Мы не ограничиваем вашу фантазию. Главное, время действия — лето. Это могут быть кадры ваших лучших путешествий, а может, в ваших архивах есть фотопрогулки с мыльными пузырями, а также фотосессии в цветущих садах или полях с полевыми цветами, подсолнухами, ромашками. Приветствуем оригинальные идеи и нестандартные ракурсы. Уверены, у кого-то найдутся фото с отражением закатного солнца в зеркальных очках, летней радуги после дождя. Перечислять можно бесконечно, ведь лето — это целая жизнь.
К участию приглашаются дети в возрасте от 6 лет до 14 лет включительно, коллективные авторские группы от 2 до 5 человек. Принимаются фотоработы, от одного участника (группы) не более 3 фото.
Для участия в конкурсе принимаются фотографии, снятые на фотоаппарат, камеру смартфона или планшета. Каждая работа должна иметь название. Дополнительно необходимо указать: фамилию имя автора, возраст участников.
За участие в конкурсе предусмотрены 3 призовых места.
Конкурс видеороликов «Как я провел лето»
К участию приглашаются дети в возрасте от 6 лет до 14 лет включительно, коллективные авторские группы от 2 до 5 человек. Принимаются видеоролики на тему позитивного отдыха ребенка (детей).
«Ура, каникулы!» – видеоролик о том, как хорошо проводить лето;
«Мир без границ» – видеоролик на тему дружбы, добрых дел;
«Искусство путешествовать» – видеоролик на тему, как проходит поход, экспедиция (если такое было)
«Необычайные приключения» – видеоролик об интересных событиях в походе (если такое было)
В работе должно быть указано:
— название видеоролика;
— автор(ы) видеоролика (фамилия, имя);
— исполнители ролей (если имеются) (фамилия, имя, отчество, возраст, класс).
Принимаются видеозаписи в формате MP4. MPEG длительностью от 1 до 3 минут.
За участие в конкурсе предусмотрены 3 призовых места.
Конкурс «Радуга здоровья», посвященный ЗОЖ
Основной целью является привлечение внимания детей и родителей к социально-значимым вопросам и стимулирование деятельности в формировании культуры здорового образа жизни.
К участию приглашаются дети в возрасте от 6 лет до 14 лет включительно коллективные авторские группы от 2 до 5 человек
Критерии оценки конкурсной работы:
- Содержание, самостоятельность и выразительность работы;
- Соответствие теме конкурса;
- Оригинальность, нестандартность в подаче материала;
- Творческий подход;
- Чёткость авторской идеи и позиции;
- Возрастное соответствие.
В работе должно быть указано:
— название видеоролика;
— автор(ы) видеоролика (фамилия, имя);
— исполнители ролей (если имеются) (фамилия, имя, отчество, возраст, класс);
— контактная информация (телефон).
Требования к оформлению видеоролика:
видеоролик снимается в стиле документального, мультипликационного, художественного или иного фильма продолжительность видеоролика от 1 мин до 5 минут.
За участие в конкурсе предусмотрены 3 призовых места
На конкурс не принимаются фото и видео
а) плохого качества, смазанные, нечеткие;
б) не подходящие по условиям конкурса;
в) обработанные после съемки (фотоколлаж, визуальные эффекты и т.д.), в том числе студийными фотографами;
г) с нанесенным логотипом, адресом другого сайта, иным текстом;
д) участвовавшие в одном из наших предыдущих конкурсов, т.е. повторы ранее присылаемых работ;
е) обнаженных детей;
ё) неэстетические, противоречащие нормам морали;
ж) участие в Конкурсе подразумевает полное ознакомление и согласие участников с данным Положением. При заполнении заявки участники (кураторы, родители) дают согласие на обработку персональных данных. Ответственность за соблюдение авторских прав и персональных данных третьих лиц несут кураторы. Участие в Конкурсе означает согласие автора на дальнейшую возможную публикацию этих произведений на без гонорарной основе.
Конкурс продлится до 26.08.2021 года включительно. Работы принимаются дистанционно на сайте в одноклассниках МБУК КДЦ им Н. Островского или на электронную почту ostrovsky_2017@mail.ru, справки по телефону: 3-22-47 с понедельника по пятницу с 8.00 до 17.00 часов.
ЖДЕМ ВАШИ РАБОТЫ И ЖЕЛАЕМ ВСЕМ УДАЧИ!!!