Сегодня в Горняке: 10.03.2021: Внимание отключение электроэнергии!

Внимание отключение электроэнергии!
11.03.21. г Горняк с 10-00до 12-00 ул.Островского(чет 42-58), ул.Островского(неч 41-67), ул.Пионерская(чет 10-16), ул.Миронова 114, ул.Маяковского 127, УФК, ЦентрЗанятости, телеателье, ул.Ленина(чет 12-20), ул.Победы 122, Россельхозбанк, ЧП Пипшин, м-н Пятерочка.
11.03.21.г Горняк с 13-00 до 15-00 гаражи. Ветстанция, ул.Миронова, 132, корп №4. ул.Миронова, 132, корп №5
12.03.21. п Массалиха с 10-00 до 12-00 ул.Фабричная, ул.Пролетарская, ул.Школьная, ул Строительная.
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