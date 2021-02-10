Сегодня в Горняке: 10.02.2021: Ветераны пограничных войск Локтевского района обращаются с просьбой об оказании посильной материальной помощи! • 11.02.2021 • ГОРНЯК22

ГОРНЯК22

Горняк

Сегодня в Горняке: 10.02.2021: Ветераны пограничных войск Локтевского района обращаются с просьбой об оказании посильной материальной помощи!

Фев 10, 2021
ГОРНЯК22 11.02.2021

Ветераны пограничных войск Локтевского района обращаются с просьбой об оказании посильной материальной помощи! от 08 февраля 2021 года

Ветераны пограничных войск Локтевского района обращаются с просьбой об оказании посильной материальной помощи в строительстве памятника сухопутным и морским пограничникам всех поколений, открытие которого планируется 28 мая 2021 года.

 

Памятник будет являться символом для всех поколений, защитников границ, проявлением уважения ко всем тем, кто имеет отношение к охране государственной границы. Полагаем, что данный памятник будет являться еще одним достойным украшением нашего города.

 

Место возведения — сквер расположенный в г. Горняке у часовни. Материальную помощь можно завезти в (ИП Иванников) «Ритуал Стоун» по ул.Комсомольская в г.Горняке.

 

___ Чаплеев Максим Сергеевич

 

Официальный сайт Локтевского района

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Сегодня в Горняке: 10.02.2021: Ветераны пограничных войск Локтевского района обращаются с просьбой об оказании посильной материальной помощи!

Фев 10, 2021

ГОРНЯК22

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