Сегодня в Горняке: 10.02.2021: В Заринском районе прошло заседание районной комиссии по чрезвычайным ситуациям • 11.02.2021 • ГОРНЯК22

В Заринском районе прошло заседание районной комиссии по чрезвычайным ситуациямот 08 февраля 2021 года

Как мы сообщали ранее, сегодня 8 февраля в Заринском районе масштабный сход снега с крыши зернохранилища стал причиной трагедии: под снежным завалом оказались восемь человек, четверо из них получили травмы, несовместимые с жизнью. На место происшествия были направлены пожарно-спасательные подразделения, психологи МЧС России, взаимодействующие службы.

В администрации Заринского района начальник Главного управления МЧС России по Алтайскому краю Александр Макаров провёл совещание комиссии по чрезвычайным ситуациям. В заседании принял участие глава района Валерий Тимирязев, представители ряда ведомств, а также предприятия, на территории которого произошёл сход снега. В ходе встречи были обсуждены обстоятельства случившегося, оперативность реагирования и совместной работы на месте.

Ситуация находится на контроле Правительства региона. Как сообщал сайт Алтайского края, по поручению Губернатора Виктора Томенко в Заринский район выехал заместитель Председателя Правительства края Александр Лукьянов для организации всех неотложных мероприятий по изучению причин произошедшего. Виктор Томенко на оперативном совещании Правительства края поручил всем руководителям краевых органов исполнительной власти обратить внимание на опасность схода снежных покровов в связи с теплой погодой и принять неотложные меры по предотвращению возможных происшествий.

Следователи Следственного комитета Российской Федерации по Алтайскому краю проводят осмотр места происшествия, следствием назначены необходимые судебные экспертизы.

Главное управление МЧС России по Алтайскому краю напоминает жителям о мерах безопасности при сходе льда и снега с крыш домов:

— жителям частных домов следует соблюдать особую осторожность, не допускать скопления снега на крышах построек;

— при обнаружении сосулек и снежных масс на крыше многоэтажного дома, необходимо обратиться в обслуживающую организацию. Работники коммунальных служб должны отреагировать на ваше сообщение;

— если во время движения по тротуару вы услышали наверху подозрительный шум – нельзя останавливаться, поднимать голову и рассматривать, что там случилось. Возможно, это сход снега или ледяной глыбы. Нужно как можно быстрее прижаться к стене, козырек крыши послужит укрытием.

— также не следует оставлять автомобили вблизи зданий и сооружений, на карнизах которых образовались сосульки и нависание снега.

— если из-за падения с крыши сосульки или снега пострадал человек, необходимо незамедлительно вызвать скорую помощь.

Официальный сайт Локтевского района