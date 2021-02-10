Сегодня в Горняке: 10.02.2021: Неубранный с крыши снег может привести к тяжелым последствиям • 11.02.2021 • ГОРНЯК22

Неубранный с крыши снег может привести к тяжелым последствиямот 09 февраля 2021 года

В Алтайском крае сохраняется неустойчивая погода. Вслед за кратковременным потеплением в регионе прогнозируется похолодание, а также порывистый ветер и метели. Вместе с тем средняя температура воздуха будет на 4-6 градусов выше нормы. Данные погодные условия способствуют повышению риска схода наледи и снеговых отложений с крыш зданий, что может привести к травмированию людей и нанесению урона автотранспорту. Только за прошедшую неделю более десяти автомобилей пострадали из-за падения снега.

Сотрудники МЧС России призывают граждан быть внимательными и осторожными, собственников зданий и руководителей управляющих компаний своевременно очищать крыши от снега и льда. Во время проведения работ территория, на которую будет сбрасываться снег должна быть огорожена специальной лентой. В опасных местах необходимо выставить предупреждающие знаки.

Автовладельцам необходимо парковать транспортные средства на безопасном расстоянии от скатов крыш, карнизов и балконов. Не игнорируйте сигнальные ленты и шлагбаумы «Парковка запрещена. Возможен сход снега», так как, если снег или сосулька упадет на ваш автомобиль возле предупреждающих знаков, то ответственность за случившееся полностью ляжет на вас.

Пешеходам также следует обращать внимание на предупреждающие знаки, а также на опасно свисающие с крыш сосульки и снег. Если во время движения по тротуару вы услышали наверху характерный шум схода снега, необходимо как можно быстрее прижаться к стене, козырек крыши послужит укрытием.

Официальный сайт Локтевского района