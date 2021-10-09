Сегодня в Горняке: 09.10.2021: Внимание отключение электроэнергии!

Внимание отключение электроэнергии!

11.10.21 г. Горняк с 13-00 до 15-00 ул.Белинского-чет(2-24), ул.Белинского-неч(1-21), ул.Ленинградская-неч(5-37), ул.Пушкина(22).

12.10.21 г. Горняк с 09-00 до 12-00 ул.Семашко-чет(2-12), ул.Павлова(1-9), гаражи.

13.10.21 г. Горняк с 13-00 до 17-00 Центр ул Миронова, Ленина, Некрасова. Миронова 118,120,126, 128, 128 к2, 128 к 3, 128 к 4,130,132 к 1, 132 к 2, 132 к3, Некрасова 29,31,35,27,33,37, Ленина чет 12-22,нч 9-19, (ЧП Якимец), ул.Довгаля(чет),ул.Бурова МЧС, ,ул.Довгаля,ул.Чапаева,ул.Рудничная, ул.Геологическая, ул.Первомайская, УФСИН. ул.Кирова(неч 61-89), ул.Кирова(чет 28-38), ул.Первомайская(4, 6, 11) ул.Кирова(неч 61-89), ул.Кирова(чет 28-38), ул.Первомайская(4, 6, 11) ул.Победы(неч 69-115), ул.Первомайская 18 ул.Суворова(неч 45-67), ул.Суворова(чет 50-80), ул.Первомайская(20,31), ул.Комсомольская 15 ул.Маяковского(неч. 75-125), ул.Первомайская(16,23) ул.Маяковского(чет. 74-124) УПК, ДДТ, ХРАМ, ул.Миронова (81а, 83), ул.Горняцкая(35-69), ул.Первомайская(10, 17), ул.Миронова 90/3 ул.Миронова-чет(62-110), ул.Миронова-неч(85-95), ул.Первомайская(8, 13, 15) ул.Островского(чет 42-58), ул.Островского(неч 41-67), ул.Пионерская(чет 10-16), ул.Миронова 114, ул.Маяковского 127 ул.Островского(чет 42-58), ул.Островского(неч 41-67), ул.Пионерская(чет 10-16), ул.Миронова 114, ул.Маяковского 127 ул.Абашкина(9,11,16), ул.Маяковского(129,130,132), ул.Победы(123), ул.Миронова(116,118,120), ул.Ленина(неч. 9-19), зернобанк, м.Мария Ра, м.Практика, м.Бис к.Молодежное, м-н Каприз, ДК Островского, м-н.Ассорти мал.рынок, ТЦ Грааль, Аптека «Имплозия», ул.Миронова 99 м.н «Милита», ул.Маяковского(неч. 131-137) дет.сад. «Сказка» ул.Некрасова, 43а, гаражи.

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