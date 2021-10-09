Сегодня в Горняке: 09.10.2021: Армейская школа жизни вновь распахивает двери для новобранцев

Армейская школа жизни вновь распахивает двери для новобранцевот 08 октября 2021 года

Происходит это традиционно два раза в год – весной и осенью.

С 1 октября в армейском строю вновь ждут пополнение. Тысячи призывников готовятся примерить военную форму и отправиться служить Родине.

Осенний призыв по-прежнему проходит в рамках ограничений, связанных с предупреждением распространения коронавирусной инфекции. Поэтому созданы необходимые запасы медицинского имущества. Для перевозки призывников, как и ранее, будет применяться только прошедший дезинфекционную обработку транспорт. На особом контроле находится состояние здоровья сотрудников военного комиссариата и призывников. В военкомате так же будут организованы мероприятия по выявлению признаков заболевания новой короновирусной инфекцией. Контрольный медицинский осмотр и профессионально-психологический отбор граждан по-прежнему проводятся в военном комиссариате и на сборном пункте. Весной это позволило исключить направление в войска не годных по состоянию здоровья и морально-деловым качествам призывников.

В последнее время сильно изменилось отношение молодёжи к службе в армии, к защите интересов нашей Родины. Если десять-пятнадцать лет назад юноши пытались различными способами уклониться от призыва, то в настоящее время количество таких граждан уменьшилось в разы. Нередки случаи, когда призывники, имеющие право на отсрочку, отказываются от неё, берут, академический отпуск в вузе и уходят служить. Многие аргументируют своё решение тем, что прежде чем окончательно определиться с выбором жизненного пути, им бы хотелось иметь за плечами армейскую школу. О том, что военная служба по призыву стала престижна среди молодёжи, говорит и тот факт, что многие граждане, которые ранее были признаны не годными по состоянию здоровья, обращаются в военный комиссариат с просьбой повторного медицинского освидетельствования. Вместе с повышением интереса к военной службе у молодёжи, желающей стать в армейский строй, существенно улучшается и качество отбора. Это позволяет направлять в войска, в первую очередь, призывников, подготовленных как морально, так и физически.

С 14 октября начнёт работу прямая линия военного комиссариата Алтайского края по вопросам призыва. График приёма звонков по вторникам и четвергам с 10.00 до 12.00 (время местное) по тел.: 8(485-2)-36-70-30.

Официальный сайт Локтевского района