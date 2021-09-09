Сегодня в Горняке: 09.09.2021: Внимание отключение электроэнергии! |
Внимание отключение электроэнергии!
09.09.21 г. Горняк с 09-00 до 17-00 м.Сибирь, охотобщество, ул.Суворова-чет(42-48), ул.Суворова-неч(39-43), ул.Победы-чет(56-70), ул.Советская(25,27а), ул.Белинского-чет(46-52), ул.Белинского-неч(25-39), ул.Ленинградская-чет(30-38), ул.Ленинградская-неч(59-71), ул.Комсомольская(22, 24).
10.09.21 г. Горняк с 09-00 до 16-00 ул. Автомобилистов(1, 3), ул.Элеваторная(чет 2-26), ул. Элеваторная(неч 5-15), ул. Комсомольская(63-67), ул. Автомобилистов(5-9), ул.Элеваторная(27-32а), ул. Солнечная(1-12), ул. Юбилейная(1-11), ул. Комсомольская(61).