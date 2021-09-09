Сегодня в Горняке: 09.09.2021: Внимание отключение электроэнергии!

Плановые профилактические работы на передающем оборудованииот 07 сентября 2021 года Филиал РТРС «Алтайский КРТПЦ» сообщает, что 14 сентября 2021г. с 10:00 до 16:00 (местное время) в Гилево пройдут плановые профилактические работы на передающем...