Горняк22
Горняк

Сегодня в Горняке: 09.09.2021: Внимание отключение электроэнергии! |

Горняк22
17 часов Ago

Внимание отключение электроэнергии!

 

09.09.21 г. Горняк с 09-00 до 17-00 м.Сибирь, охотобщество, ул.Суворова-чет(42-48), ул.Суворова-неч(39-43), ул.Победы-чет(56-70), ул.Советская(25,27а), ул.Белинского-чет(46-52), ул.Белинского-неч(25-39), ул.Ленинградская-чет(30-38), ул.Ленинградская-неч(59-71), ул.Комсомольская(22, 24).

 

10.09.21 г. Горняк с 09-00 до 16-00  ул. Автомобилистов(1, 3), ул.Элеваторная(чет 2-26), ул. Элеваторная(неч 5-15), ул. Комсомольская(63-67), ул. Автомобилистов(5-9), ул.Элеваторная(27-32а), ул. Солнечная(1-12), ул. Юбилейная(1-11), ул. Комсомольская(61).

Официальный сайт Локтевского района

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