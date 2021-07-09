ГОРНЯК22 10.07.2021
Горняк

Сегодня в Горняке: 09.07.2021: 8 июля — День семьи, любви и верности!

Горняк22
18 часов Ago

8 июля — День семьи, любви и верности!от 08 июля 2021 года

Уважаемые жители Локтевского района!


Сердечно поздравляю Вас со светлым семейным праздником – Днем семьи, любви и верности!

 

Крепкая и дружная семья, дорогие и близкие люди делают нас по-настоящему счастливыми, постоянно дарят искреннюю любовь и поддержку. А семейная жизнь – это не только счастье, безоблачное небо, но и большой совместный труд. Поэтому очень важно уметь ценить то, что делают для тебя родные и любимые люди, и отвечать на это такой же искренней заботой и любовью, сохранить на долгие годы теплоту и сердечность чувств.
        

В этот праздничный день шлю искренние поздравления супругам, прожившим в любви и верности много лет вместе, сохранившим чувство уважения и взаимопонимания друг к другу. Приятно отметить, что в Локтевском районе немало примеров крепких семейных союзов. Пусть все наши молодые семьи будут такими же дружными и нерушимыми, хранят традиционные семейные ценности и воспитывают на них своих детей!
        

Дорогие земляки! Примите искренние пожелания доброго здоровья, благополучия, уверенности в своих силах, веры в будущее! Пусть в ваших домах всегда царят мир и согласие, звучит детский смех и согревает всех тепло домашнего очага! Берегите друг друга, живите в мире, любви и согласии!

 

 

С уважением, глава района      

Г.П. Глазунова

Официальный сайт Локтевского района

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ГОРНЯК22 10.07.2021

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