ГОРНЯК22 09.05.2021
Горняк

Сегодня в Горняке: 09.05.2021: Поздравление с Днем Победы!

Горняк22
9 часов Ago

Поздравление с Днем Победы!от 08 мая 2021 года

Дорогие ветераны Великой Отечественной войны! Уважаемые земляки!

От всего сердца поздравляю Вас с великим праздником – Днем Победы.

 

Этот праздник, имеющий огромное, непреходящее нравственное значение – навеки в истории России, в судьбе каждого ее гражданина.

 

Мы – в неоплатном долгу перед теми, кто не щадя жизни сражался за свободу и независимость нашей Родины на фронтах великой Отечественной, кто ковал великую Победу в тылу.

 

Память о бессмертном подвиге ветеранов, их стойкости и мужестве и сегодня укрепляет дух нации, вселяет чувство гордости за наш народ.

 

Вечная память героям! Почет и уважение ветеранам! Мирного неба над головой!

 

 

Военный комиссар Локтевского района

Мальцев А. С.

Официальный сайт Локтевского района

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