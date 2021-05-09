Сегодня в Горняке: 09.05.2021: 9 Мая — День Победы!

9 Мая — День Победы!от 08 мая 2021 года

Уважаемые участники Великой Отечественной войны 1941-1945 годов, ветераны, вдовы погибших, труженики тыла, дети войны!

От имени Администрации Локтевского района примите самые теплые и искренние поздравления с Днем Победы!

9 мая — это священная дата для каждого россиянина. Этот день мы называем праздником со слезами на глазах, потому что вспоминаем тех, кто отдал свою жизнь за свободу и независимость нашей Родины. Горько, что ряды наших ветеранов редеют. Каждый из них – живой свидетель истории, свидетель мужества нашего народа, беззаветного героизма и преданности родному Отечеству.

Дорогие ветераны! Вы прошли через страшные испытания, преодолели огонь и смерть, спасли человечество от угрозы фашистского порабощения. Мы в неоплатном долгу перед вами, низкий Вам поклон за великий подвиг! Пусть в эти праздничные дни отступят все тревоги, светлое настроение придет в каждый дом и память o бессмертном подвиге нашего народа согреет сердца всех поколений патриотов нашей страны. От всей души желаем здоровья, светлых, долгих и спокойных дней жизни, душевного тепла, внимания и заботы близких! Мира, счастья и благополучия всем жителям Локтевского района! С Днем Победы!

С уважением, и. о. глав района

С.В. Чичикин

Официальный сайт Локтевского района