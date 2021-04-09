Сегодня в Горняке: 09.04.2021: XVIII Всероссийский конкурс молодежных авторских проектов и проектов в сфере образования

XVIII Всероссийский конкурс молодежных авторских проектов и проектов в сфере образованияот 08 апреля 2021 года

Информируем о проведении XVIII Всероссийского конкурса молодежных авторских проектов и проектов в сфере образования, направленных на социально- экономическое развитие российских территорий, «Моя страна — моя Россия» (далее — Конкурс).

Конкурс проводится с 2003 года в целях привлечения молодежи к участию в развитии российских регионов, городов и сел. С 2019 года Конкурс вошел в состав проектов президентской платформы «Россия — страна возможностей».

В 2021 году Конкурс проводится в рамках исполнения Указа Президента Российской Федерации от 25 декабря 2020 года № 812 «О проведении в Российской Федерации Г ода науки и технологий» и приурочен к 60-летию со дня полета Ю.А. Гагарина в космос.

Перечень номинаций Конкурса охватывает весь спектр вопросов социально- экономического развития российских территорий, включая образование, социальную сферу, инновации, малый бизнес, сельское хозяйство и развитие сельских территорий.

С материалами Конкурса можно ознакомиться на сайте www.moyastrana.ru.

Заявки на участие в Конкурсе принимаются с 1 марта по 12 мая 2021 года.

Дополнительную информацию по вопросам участия в конкурсе можно получить по телефонам: +7 (499) 993-72-23, +7 (926) 469-62-17, а также по адресу электронной почты orgkomitet@moyastrana.ru.

Официальный сайт Локтевского района