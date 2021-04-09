Сегодня в Горняке: 09.04.2021: Внимание отключение электроэнергии!

Внимание отключение электроэнергии!

12.04.21 с 10-00 до 14-00 г. Горняк ул. Миронова, 132, корп №5 , корп №4, Вет клиника, Гаражи (р-он объездной).

14.04.21. с 11-00 до 17-00 г. Горняк ул. Островского(чет 42-58), ул. Островского(неч 41-67), ул. Пионерская(чет 10-16), ул. Миронова 114, ул. Маяковского 127 УФК, ЦентрЗанятости, телеателье, ул. Ленина(чет 12-20), ул. Победы 122. Россельхозбанк. ЧП Пипшин. ЧП Нестерюк.

15.04.21. с 10-00 до 17-00 п. Масалиха ул. Фабричная, ул. Пролетарская, ул. Школьная, ул. Строительная, ЖКУ.

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