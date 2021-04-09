Сегодня в Горняке: 09.04.2021: Продолжается регистрация на конкурс «История местного самоуправления»

Продолжается регистрация на конкурс «История местного самоуправления»от 05 апреля 2021 года

Организационный комитет V Всероссийского конкурса «История местного самоуправления моего края» продлил сроки проведения регионального этапа конкурса до 10 мая 2021 года.

Принять участие в конкурсе приглашают молодых граждан в возрасте от 12 до 16 лет и от 17 до 25 лет.

Конкурс «История местного самоуправления моего края» проводится по инициативе Комитета Государственной Думы по федеративному устройству и вопросам местного самоуправления, АНО «Институт развития местных сообществ» и ФГБУН «Институт российской истории Российской академии наук». Он направлен на выявление, сопровождение и поддержку талантливых молодых граждан, активно участвующих в изучении и сохранении истории, развитии и осуществлении местного самоуправления родного края, и приурочен к Дню местного самоуправления в Российской Федерации.

Дополнительную информацию можно получить на сайте Института развития местных сообществ http://irazvi.ru/.

Автор: Подготовлено управлением печати и массовых коммуникаций Алтайского края.

Официальный сайт Локтевского района