Сегодня в Горняке: 09.02.2021: Внимание отключение электроэнергии! | • 11.02.2021 • ГОРНЯК22

Внимание отключение электроэнергии!

09.02.21. г Горняк с13-00 до 15-00 котельная №22, ул. Автомобилистов(1, 3), ул. Элеваторная(чет 2-26), ул. Элеваторная(неч 5-15), ул. Комсомольская(63-67).

09.02.21. с14-00 до 15-00 ул.Островского(чет 42-58), ул.Островского(неч 41-67), ул.Пионерская(чет 10-16), ул.Миронова 114, ул.Маяковского 127.

10.02.21 с 13-00 до 14-00 ул.Кирова-чет(2-16), ул.Кирова-неч(1-25), ул.Островского-чет(8-16), ул.Островского-неч(1-15), ул.Садовая(1,2,3), военкомат, магазин.

10.02.21. г Горняк. с 14-00 до 15-00 МЧС, ЧП Якимец, ул.Довгаля, ул.Чапаева, ул.Рудничная, ул.Геологическая, ул.Первомайская, УФСИН.

10.02.21. г Горняк с 15-00 до 17-00 мал.рынок, ТЦ Грааль, Аптека «Имплозия», ул.Миронова 99, стадион(трибуна).

11.02.21. г Горняк с13-00 до 14-00 г СберБанк.

11.02.21. г Горняк с 14-00 до 16-00. ЧП «Ермола», КомПоОбразов., гост. «Юбилейная», м.Кристалл, Архиф, ул.Миронова(105, 107)

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