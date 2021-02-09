Сегодня в Горняке: 09.02.2021: Внимание отключение электроэнергии! | • 11.02.2021 • ГОРНЯК22

ГОРНЯК22

Горняк

Сегодня в Горняке: 09.02.2021: Внимание отключение электроэнергии! |

Фев 9, 2021
Горняк22

Внимание отключение электроэнергии!

 

09.02.21. г Горняк с13-00 до 15-00 котельная №22, ул. Автомобилистов(1, 3), ул. Элеваторная(чет 2-26), ул. Элеваторная(неч 5-15), ул. Комсомольская(63-67).

 

09.02.21. с14-00 до 15-00 ул.Островского(чет 42-58), ул.Островского(неч 41-67),  ул.Пионерская(чет 10-16), ул.Миронова 114, ул.Маяковского 127.

 

10.02.21 с 13-00 до 14-00  ул.Кирова-чет(2-16), ул.Кирова-неч(1-25), ул.Островского-чет(8-16), ул.Островского-неч(1-15), ул.Садовая(1,2,3), военкомат,  магазин.

 

10.02.21. г Горняк. с 14-00  до 15-00  МЧС, ЧП Якимец, ул.Довгаля, ул.Чапаева, ул.Рудничная, ул.Геологическая, ул.Первомайская, УФСИН.

 

10.02.21. г  Горняк  с 15-00 до 17-00  мал.рынок, ТЦ Грааль, Аптека «Имплозия», ул.Миронова 99, стадион(трибуна).

 

11.02.21. г Горняк с13-00 до 14-00 г  СберБанк.

 

11.02.21.  г  Горняк с 14-00 до 16-00.  ЧП «Ермола», КомПоОбразов., гост. «Юбилейная», м.Кристалл,  Архиф, ул.Миронова(105, 107)

Официальный сайт Локтевского района

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ГОРНЯК22

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