Сегодня в Горняке: 09.02.2021: Оперативные данные по ситуации с коронавирусом в Локтевском районе (по состоянию на 5 февраля 2021г.) • 11.02.2021 • ГОРНЯК22

Оперативные данные по ситуации с коронавирусом в Локтевском районе (по состоянию на 5 февраля 2021г.)от 05 февраля 2021 года

По информации районного оперативного штаба на 5 февраля на территории района зарегистрировано 1743 случая коронавирусной инфекции.

Из них выписаны с выздоровлением – 1386 человек, находится на лечении в краевых учреждениях – 27, проходят лечение по месту проживания 274 человека, скончались 36 пациентов (от иных причин – 12). На стационарном лечении с диагнозом «внебольничная пневмония» находятся 8 больных.

За весь период пандемии в учреждение здравоохранения на 5 февраля обратились 8588 человека, обследовано на коронавирусную инфекцию 8320 человек, количество положительных тестов – 1743.

В соответствии с изменениями, внесенными губернатором В.П. Томенко в антиковидный указ, до 6 марта продлен период самоизоляции для граждан старше 65 лет. Людям старшего поколения необходимо оставаться дома для снижения риска заражения новой коронавирусной инфекцией. Во время самоизоляции работающие пенсионеры могут оформить электронный листок нетрудоспособности удаленно, для этого достаточно сообщить работодателю по телефону или электронной почте о своем намерении получить больничный.

В новом указе для граждан старше 65 лет вводится послабление режима самоизоляции: теперь для этих граждан допускаются прогулки на свежем воздухе, за исключением прогулок в местах массового скопления людей.

Официальный сайт Локтевского района