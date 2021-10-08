Горняк22
Горняк

Сегодня в Горняке: 08.10.2021: Полиция информирует: ГИБДД Локтевского района информирует!

Горняк22
12 минут Ago

ГИБДД Локтевского района информирует!

        

Понижение температуры образует наледь на проезжей части и ограничивает видимость. Зима считается самым сложным временем для вождения автомобиля. Зимой тормозной путь при движении по заснеженной, а тем более обледенелой дороге увеличивается в несколько раз. Особенно аккуратными на дороге в это период должны быть начинающие водители.

        

Будьте особо осторожны на дорогах перед перекрестком, пешеходными переходами, а также у остановок общественного транспорта! В таких местах из-за постоянного торможения машин и скопления людей почти всегда скользко! Поэтому, подъезжая к этим участкам, сбрасывайте скорость заблаговременно.

        

Особую осторожность необходимо проявлять и пешеходам. Световой день короткий, осадки и туман также снижают видимость на дорогах. В интересах собственной безопасности пешеходы должны использовать светоотражающие элементы, которые их сделают более заметными для водителей. кроме того, передвигаться следует только по тротуарам, переходить проезжую часть дороги только по пешеходным переходам, предварительно убедившись в своей безопасности.   

Официальный сайт Локтевского района

Добавить комментарий

Похожие записи:

Сегодня в Горняке: 08.10.2021: Полиция информирует: ОГИБДД ОМВД России по Локтевскому району информирует!

Сегодня в Горняке: 08.10.2021: Полиция информирует: ОГИБДД ОМВД России по Локтевскому району информирует!

Горняк22
12 минут Ago
ОГИБДД ОМВД России по Локтевскому району информирует!от 07 октября 2021 годаС целью снижения количества дорожно-транспортных происшествий, совершенных водителями в состоянии опьянения. Сотрудниками ОГИБДД ОМВД...
Сегодня в Горняке: 06.10.2021: Полиция информирует: ОГИБДД ОМВД России по Локтевскому району информирует!

Сегодня в Горняке: 06.10.2021: Полиция информирует: ОГИБДД ОМВД России по Локтевскому району информирует!

Горняк22
2 дня Ago
ОГИБДД ОМВД России по Локтевскому району информирует!от 05 октября 2021 годаС целью снижения количества дорожно-транспортных происшествий, совершенных водителями в состоянии опьянения. Сотрудниками ОГИБДД ОМВД...
Сегодня в Горняке: 06.10.2021: Полиция информирует: Госавтоинспекция Локтевского района обращается к жителям Локтевского района и г. Горняка!

Сегодня в Горняке: 06.10.2021: Полиция информирует: Госавтоинспекция Локтевского района обращается к жителям Локтевского района и г. Горняка!

Горняк22
2 дня Ago
Госавтоинспекция Локтевского района обращается к жителям Локтевского района и г. Горняка!   Граждан, обладающих какой-либо информацией по случившемуся ДТП, убедительная...
К Новым Рубежам: Губернатор Алтайского края принял участие в открытии Мемориального камня в память о работниках прокуратуры, участвовавших в Великой Отечественной войне

К Новым Рубежам: Губернатор Алтайского края принял участие в открытии Мемориального камня в память о работниках прокуратуры, участвовавших в Великой Отечественной войне

Горняк22
3 дня Ago
Сегодня, 4 октября, в Нагорном парке Барнаула прошла церемония открытия Мемориального камня и закладка Аллеи в память о работниках прокуратуры...

Читать по теме:

ВТОПЕ: