Сегодня в Горняке: 08.10.2021: Полиция информирует: ГИБДД Локтевского района информирует!

ГИБДД Локтевского района информирует!

Понижение температуры образует наледь на проезжей части и ограничивает видимость. Зима считается самым сложным временем для вождения автомобиля. Зимой тормозной путь при движении по заснеженной, а тем более обледенелой дороге увеличивается в несколько раз. Особенно аккуратными на дороге в это период должны быть начинающие водители.

Будьте особо осторожны на дорогах перед перекрестком, пешеходными переходами, а также у остановок общественного транспорта! В таких местах из-за постоянного торможения машин и скопления людей почти всегда скользко! Поэтому, подъезжая к этим участкам, сбрасывайте скорость заблаговременно.

Особую осторожность необходимо проявлять и пешеходам. Световой день короткий, осадки и туман также снижают видимость на дорогах. В интересах собственной безопасности пешеходы должны использовать светоотражающие элементы, которые их сделают более заметными для водителей. кроме того, передвигаться следует только по тротуарам, переходить проезжую часть дороги только по пешеходным переходам, предварительно убедившись в своей безопасности.

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