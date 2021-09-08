Сегодня в Горняке: 08.09.2021: Плановые профилактические работы на передающем оборудовании

Плановые профилактические работы на передающем оборудованииот 07 сентября 2021 года

Филиал РТРС «Алтайский КРТПЦ» сообщает, что 14 сентября 2021г. с 10:00 до 16:00 (местное время) в Гилево пройдут плановые профилактические работы на передающем оборудовании.

Также филиал РТРС «Алтайский КРТПЦ» сообщает, что 16 сентября 2021г. с 10:00 до 16:00 (местное время) в Золотухе пройдут плановые профилактические работы на передающем оборудовании.

Ознакомиться с графиком перерывов в ТВ-трансляции можно на сайте ртрс.рф в разделе «Кратковременные отключения трансляции» и в мобильном приложении РТРС «Телегид» в разделе «Вещание».

Официальный сайт Локтевского района