ГОРНЯК22 08.09.2021
Горняк

Сегодня в Горняке: 08.09.2021: Плановые профилактические работы на передающем оборудовании

Горняк22
9 часов Ago

Плановые профилактические работы на передающем оборудованииот 07 сентября 2021 года

Филиал РТРС «Алтайский КРТПЦ» сообщает, что 14 сентября 2021г.  с 10:00 до 16:00 (местное время) в Гилево пройдут плановые профилактические работы на передающем оборудовании.

 

Также филиал РТРС «Алтайский КРТПЦ» сообщает, что 16 сентября 2021г.  с 10:00 до 16:00 (местное время) в Золотухе пройдут плановые профилактические работы на передающем оборудовании.

 

Ознакомиться с графиком перерывов в ТВ-трансляции можно на сайте ртрс.рф в разделе «Кратковременные отключения трансляции» и в мобильном приложении РТРС «Телегид» в разделе «Вещание».

Официальный сайт Локтевского района

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