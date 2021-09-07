Сегодня в Горняке: 07.09.2021: Выборы-2021: принимаем заявления от избирателей

Выборы-2021: принимаем заявления от избирателейот 06 сентября 2021 года

Со 2 августа в филиалах МФЦ можно подать заявление о включении в список избирателей по месту нахождения для участия в выборах 19 сентября.

В этот день будут проходить выборы депутатов Государственной Думы, парламентов субъектов федерации (в Алтайском крае – это Алтайское краевое законодательное собрание), прямые выборы депутатов в 10 субъектах федерации.

Проголосовать можно не только по месту регистрации (прописки), но и по месту нахождения.

Для этого со 2 августа по 13 сентября нужно подать заявление о включении в соответствующий список избирателей через портал госуслуг, в территориальную избирательную комиссию и в филиалах МФЦ. Можно записаться на прием любым удобным способом (информация об этом в разделе «Предварительная запись на прием») или воспользоваться помощью специалистов МФЦ в работе с порталом госуслуг.

Официальный сайт Локтевского района