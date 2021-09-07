Сегодня в Горняке: 07.09.2021: Рабочая поездка Уполномоченного в приграничный Локтевский район Алтайского края

Рабочая поездка Уполномоченного в приграничный Локтевский район Алтайского краяот 06 сентября 2021 года

В рамках дня Уполномоченного по правам человека в Алтайском крае в Локтевском районе Борис Ларин побывал в Горняке, селах Устьянка и Локоть.

Правозащитник ознакомился с работой социальных и образовательных учреждений района, провел личный прием граждан, обследовал условия проживания в одном из частных приютов и проверил изолятор временного содержания отдела МВД России по Локтевскому району. Работая в Горняке, Уполномоченный оценил доступность получения услуг в управлении социальной защиты Локтевского района, комплексном центре социального обслуживания населения, отделении МФЦ и районном центре занятости.

Все социальные учреждения находятся в одном небольшом здании и любое расширение одной из организаций приводит к сокращению площади других. Уже сейчас работа с гражданами ведется буквально на каждом метре, а реабилитационные занятия с детьми-инвалидами проходят в помещениях без окон и коридорах. Сотрудники учреждений отмечают, что помимо стесненности, серьезной проблемой является плотный смешанный поток посетителей, разделить который для снижения рисков распространения заболевания, в текущих условиях, просто невозможно.

Спасением для сотрудников учреждений и получателей социальных услуг стало бы перемещение всего социального сектора Локтевского района в здание бывшего роддома. Сейчас в громадном двухэтажном корпусе временно располагается отделение женской консультации, но руководство больницы уже планирует его перенос в основной корпус. Осмотрев пустующее здание, Борис Ларин пообещал поднять вопрос перед профильными Министерствами. В ходе проверки условий содержания подозреваемых и арестованных в изоляторе временного содержания отдела МВД России по Локтевскому району Уполномоченный по правам человека в Алтайском крае осмотрел камеры и побеседовал с лицами, находящимися под стражей. Жалоб не поступило. Начальник отдела полиции Алексей Бобешко проинформировал Бориса Ларина о работе сотрудников правоохранительных органов с населением района, об обеспечении противоэпидемиологических требований в ИВС, о планах по проведению в следующем году капитального ремонта изолятора.

На личном приеме, проходившем совместного с сотрудниками районной прокуратуры, к правозащитнику обратилось более двадцати жителей Локтевского района. Одним из первых заявителей стала пожилая жительница Горняка, чьи близкие люди оказались запертыми в Сирии. Со слезами на глазах пенсионерка рассказала, как отпустила свою внучку вместе с двумя правнучками с гражданским супругом за границу. «Сначала этот мужчина уверял всех, что после переезда их семья будет жить в Турции, но, когда я узнала, что они в Сирии, пришла в ужас. Спустя некоторое время мужа убили, а внучку вместе с детьми поместили в лагерь беженцев. Там у них отобрали все документы и теперь не отпускают на родину», – сообщила заявитель. Женщина уже обращалась к Татьяне Москальковой и в Министерство иностранных дел Российской Федерации, но для вызволения её родственников с территории иного государства необходимо восстановление документов, подтверждающих гражданство и наличие родственных связей. Сама пенсионерка, не имея соответствующей доверенности, не может получить эти документы, поэтому она обратилась к Уполномоченному по правам человека в Алтайском крае. Борис Ларин взял проблему на особый контроль. Темой, волнующей большинство жителей приграничного района стали значительно возросшие в прошлом году тарифы на отопление. «Раньше у меня вся коммуналка зимой обходилась в три-четыре тысячи, а в этом году каждый месяц только за одно отопление выставляли столько же. У нас в доме единицы осилили оплату коммунальных услуг. Некоторые до сих пор выплачивают долги, а на носу начало нового отопительного сезона. Даже со всеми субсидиями и компенсациями не уверена, что в эту зиму мне удастся не попасть в ряды должников», рассказала на приеме одна из местных жительниц.

Борис Ларин дополнительно изучит проблему, запросит информацию о проверках начисления коммунальных платежей в краевом управлении по регулированию цен и тарифов и прокуратуре. Результаты проверки обоснованности расчета тарифов на тепловую энергию в Локтевском районе будут опубликованы в местной газете.

В селе Устьянка Уполномоченный по правам человека в Алтайском крае осмотрел готовящуюся к началу учебного года малокомплектную школу, обсудил с руководителем муниципалитета и местными жителями актуальные для села проблемы, встретился с энтузиастом лесовосстановителем Юрием Квасовым.

В Локте правозащитник побывал в местной школе и ознакомился с условиями проживания пожилых граждан в частном приюте, функционирующем в одном из частных домовладений. Проблемы обеспечения прав жителей сельских территорий и людей, находящихся в негосударственных социальных учреждениях, остаются на контроле Уполномоченного по правам человека в Алтайском крае.

По материалам сайта http://upch.alregn.ru/

Официальный сайт Локтевского района