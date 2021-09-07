Сегодня в Горняке: 07.09.2021: Поисковики передали солдатский медальон родным красноармейца Фёдора Гилёва, погибшего в годы Великой Отечественной войны

Поисковики передали солдатский медальон родным красноармейца Фёдора Гилёва, погибшего в годы Великой Отечественной войныот 06 сентября 2021 года

2 сентября, в день 76-й годовщины окончания Второй мировой войны, в селе Гилёво Локтевского района состоялась церемония передачи солдатского медальона родственникам красноармейца Фёдора Гилёва.

В 1940 году он был призван на военную службу Локтевским райвоенкоматом (место службы неизвестно). В апреле 1942 года боец пропал без вести.

В ноябре 2019 года сводный поисковый отряд военно-патриотического объединения «Память» города Подольска Московской области у деревни Ершово Жуковского района Калужской области обнаружил останки красноармейца Гилёва. Личность солдата была установлена по сохранившемуся бланку медальона.

Защитник Отечества захоронен на воинском мемориале «Поле воинской славы 1812 и 1941 годов» в деревне Чернишня Жуковского района Калужской области. Жена красноармейца Анастасия Ильинична умерла в 1945 году. Остался единственный сын Иван, родившийся в 1940 году.

Сейчас в селе Гилёво живут два внука Фёдора Яковлевича, Евгений и Александр, и племянники. «Гилёво – одно из старейших сёл в Алтайском крае с почти 300-летней историей. Оно было основано в 1725 году и стало первым населённым пунктом на территории нынешнего Локтевского района. Коренным населением являлись старообрядцы-кержаки, особенно много среди них было переселенцев с фамилией Гилёвы. Именно в такой кержацкой семье в 1918 году родился Фёдор Яковлевич Гилёв. Всего же у его родителей, Якова Андрияновича и Натальи Егоровны, воспитывались семеро детей: Дарья, Макрида, Екатерина, Капитолина, Фёдор, Антон и Пётр, – рассказал председатель Алтайского регионального отделения ООД «Поисковое движение России» Дмитрий Вейн.

В торжественной обстановке родным Фёдора Гилёва были переданы реликвии – солдатский медальон и земля с места гибели героя. В мероприятии приняли участие представители администрации Локтевского района и Гилёвского сельсовета, поисковики, жители села. После завершения церемонии все желающие смогли ознакомиться с передвижной выставкой «Свидетельства далёкой той войны».

Мероприятие прошло при поддержке управления молодёжной политики и реализации программ общественного развития Алтайского края. Поисковики выражают благодарность за помощь в организации церемонии передачи медальона администрации Локтевого района и лично Елене Пилипас, главе Гилёвского сельсовета Павлу Василенко и коллективу Гилёвского сельского дома культуры.

Информация с сайта: http://altaikdm.ru/2021/09/06/poiskoviki-peredali-soldatskij-medalon-rodnym-krasnoarmejca-fjodora-giljova-pogibshego-v-gody-velikoj-otechestvennoj-vojny/

Официальный сайт Локтевского района