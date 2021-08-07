Добавить комментарий

Похожие записи:

Сегодня в Горняке: 07.08.2021: Авиакатастрофа и взрыв газа в жилом доме: масштабные учения по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций проходят в Барнауле

Сегодня в Горняке: 07.08.2021: Авиакатастрофа и взрыв газа в жилом доме: масштабные учения по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций проходят в Барнауле

Горняк22
2 часа Ago
Авиакатастрофа и взрыв газа в жилом доме: масштабные учения по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций проходят в Барнаулеот 06 августа 2021 года Крупная командно-штабная...
Сегодня в Горняке: 05.08.2021: Роспотребнадзор информирует о проведении «горячей линии» по плодоовощной продукции

Сегодня в Горняке: 05.08.2021: Роспотребнадзор информирует о проведении «горячей линии» по плодоовощной продукции

Горняк22
2 дня Ago
Роспотребнадзор информирует о проведении "горячей линии" по плодоовощной продукцииот 04 августа 2021 годаТерриториальный отдел Управления Роспотребнадзора по Алтайскому краю в Локтевском, Змеиногорском и Третьяковском...

Читать по теме:

ВТОПЕ: