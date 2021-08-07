Сегодня в Горняке: 07.08.2021: Авиакатастрофа и взрыв газа в жилом доме: масштабные учения по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций проходят в Барнауле

Авиакатастрофа и взрыв газа в жилом доме: масштабные учения по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций проходят в Барнаулеот 06 августа 2021 года

Крупная командно-штабная тренировка сил и средств Алтайской территориальной подсистемы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций прошла в краевой столице. По сценарию учений в Октябрьском районе города Барнаула произошел взрыв газовоздушной смеси в жилом доме, есть погибшие, несколько человек пострадали.

Также поступила вводная об условном падении пассажирского самолета на жилые дома частного сектора микрорайона Затон. В результате авиапроисшествия погибли пассажиры авиалайнера и несколько жителей частных домов.

По поручению Губернатора Алтайского края Виктора Томенко введен режим ЧС регионального масштаба в границах территории микрорайона Затон. На месте взрыва газа объявлен режим ЧС муниципального уровня.

В кратчайшие сроки были организованы аварийно-спасательные и другие неотложные работы на месте взрыва газа и крушения самолета. В микрорайоне Затон развернут подвижный пункт управления, обеспечена его полноценная работа. Специалисты Главного управления МЧС России по Алтайскому краю определяют масштабы случившегося и прогнозируют возможные последствия, осуществляют непосредственное руководство и координируют действия сил и средств территориальной подсистемы РСЧС.

«Самое главное, что отрабатывается сегодня в рамках штабной тренировки, — это взаимодействие между различными министерствами и ведомствами региона, а также контроль за выполнением звеньями Алтайской территориальной подсистемы РСЧС совместных слаженных действий. На первоначальном этапе при ЧС такого масштаба от качественного взаимодействия органов управления зависят спасенные человеческие жизни. Непосредственное управление силами и средствами при ЧС можно эффективно и своевременно осуществлять с подвижного пункта управления. В Главном управлении МЧС России по Алтайскому краю создан такой пункт, куда входят не только элементы нашего управления, но и элементы краевого управления ГОЧС и ПБ в Алтайском крае. В полевых условиях это позволяет организовать управление силами и средствами, учитывая разные поражающие факторы ЧС», — пояснил Александр Макаров, начальник Главного управления МЧС России по Алтайскому краю.

В ходе тренировки проверялись действия личного состава подразделений МЧС России, полиции, медиков, спасателей, правильность решений органов исполнительной власти региона и органов местного самоуправления. В результате таких учений происходит совершенствование алгоритмов взаимодействия всех служб и структур, которые работают единой командой.

«Сегодня мы рассматривали ситуацию падения воздушного судна, да еще и на жилые дома. Эта вводная требует масштабного межведомственного взаимодействия, четкого понимания, кто и в каком объеме должен выполнять свои задачи. Все силы и средства должны отработать быстро: ликвидировать ЧС и преступить к восстановительным работам, спасти максимальное число жизней и минимизировать материальные потери. Проводить такие учения очень важно и нужно, поскольку в ситуации реальной ЧС крайне важно четкое понимание каждым ведомством своих задач, которые нужно решать. С нами сегодня работают коллеги из МЧС России, проходит инспекторская проверка. Мы прислушиваемся к мнениям коллег о проводимых учениях, обязательно учтем все замечания и, безусловно, будем повышать качество работы», — отметил Губернатор Алтайского края Виктор Томенко.

Учения показали готовность подразделений Главного управления МЧС России по Алтайскому краю и подвижного пункта управления к оперативному реагированию на чрезвычайные ситуации.

Официальный сайт Локтевского района