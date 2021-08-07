Сегодня в Горняке: 07.08.2021: Акция «Безопасное лето»

Акция «Безопасное лето»от 06 августа 2021 года

В рамках акции «Безопасное лето» Совет женщин Администрации Локтевского района, работники 75ПСЧ 16 ПСО ФПС ГПС ГУ МЧС России по Алтайскому краю регулярно проводят профилактические мероприятия с юными гражданами Локтевского района. Вот и сегодня с детьми подготовительной группы дошкольного образовательного учреждения МБДОУ «Детский сад «Чайка» была проведена не только беседа о пожарах и причинах их возникновения, но и игровая эстафета. Началась беседа с определения понятия, что такое пожар и какие причины могут способствовать развитию огня. Многие причины были обозначены, но каждый ребенок определил, что игра с огнем опасна и поэтому хором повторили правило «Спички детям не игрушка». А чем можно потушить небольшой пожар? Конечно же водой, песком, землей, в зимнее время можно и снегом, отвечали детки. Но Зырянов Денис поразил своими знаниями про огнетушитель. Как истинный пожарный он рассказал о видах и пояснил, что и объемы бывают разные. Каждый ребенок правильно назвал номер вызова пожарной охраны, и что обязательно необходимо сообщить адрес, где случился пожар, чтобы пожарные знали куда ехать. Следующий этап заключался в умении быстро, не проливая ни капли донести стаканчик с водой, наполняя ведро. Самым интересным было добежать, как настоящие «огнеборцы» в каске пожарного, поднять настоящий ствол с присоединенным пожарным рукавом и потушить пожар. Но в пожаре пострадали игрушки, которых юные пожарные спасли на носилках. В заключении продемонстрировали экипировку пожарного и мальчики и девочки с большим интересом примеряли ее. Хоть лето близиться к концу, но стоят жаркие солнечные дни и еще есть возможность покупаться. И первый вопрос с кем должен идти ребенок к воде, все дети хором сказали, что только с родителями они могут пойти купаться. Еще раз повторили о правилах поведения на воде, необходимости ношения головных уборов в жаркие дни, соблюдения питьевого режима. Подобные мероприятия позволяют углубить знания детей о пожарной безопасности и мерах безопасного поведения на отдыхе, окунуться в профессию пожарного-спасателя.

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