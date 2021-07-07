Сегодня в Горняке: 07.07.2021: Внимание отключение электроэнергии!

Внимание отключение электроэнергии!

08.07.21 г. Горняк с 09-30 до 12-00

ул.Миронова(134), ул.Миронова(136), м.Диана, ЧП Бородкин, гаражи, ул.Миронова 109(КЛ 0,4кВ), ул.Чкалова(1-6), ул.Кирова(78, 80), ул.Зеленая(чет 16-32), ул.Зеленая(неч 11-29), ул.Сигнальная(чет 16-32), гаражи.

08.07.21 г. Горняк с 09-00 до 12-00

м.Сибирь, охотобщество, ул.Суворова-чет(42-48), ул.Суворова-неч(39-43), ул.Победы-чет(56-70), ул.Советская(25,27а), ул.Белинского-чет(46-52), ул.Белинского-неч(25-39), ул.Ленинградская-чет(30-38), ул.Ленинградская-неч(59-71), ул.Комсомольская(22, 24).

08.07.21. г. Горняк с 13-00 до 17-00

ул.Суворова-чет(32-40а), ул.Суворова-неч(27-37), ул.Победы-неч(41-67), ул.Советская(16,19,24), ул.Пушкина(17,19).

08.07.21. г. Горняк с 13-00 до 17-00

ветстанция, гаражи блок №-4, ул.Миронова, 132, корп №5, ул.Миронова, 132, корп №4.

09.07.21. г. Горняк с 13-00 до 17-00

ул.Суворова-чет(32-40а), ул.Суворова-неч(27-37), ул.Победы-неч(41-67), ул.Советская(16,19,24), ул.Пушкина(17,19).

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